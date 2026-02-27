Jurister till IMY:s tillsynsverksamhet
Integritetsskyddsmyndigheten / Juristjobb / Stockholm Visa alla juristjobb i Stockholm
2026-02-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Integritetsskyddsmyndigheten i Stockholm
Vi förstärker vår tillsynsverksamhet med två föräldravikariat om 12 månader. Har du erfarenhet av tillsyn eller lagstiftningsarbete och vill bidra i en dynamisk verksamhet? Hos oss arbetar du med viktiga frågor om integritet och dataskydd som påverkar alla medborgare i vårt samhälle. Låter det intressant? Då kan det vara dig vi söker!Publiceringsdatum2026-02-27Dina arbetsuppgifter
Som jurist på myndigheten kommer du att arbeta med en bredd av arbetsuppgifter inom dataskyddsområdet.
Den ena tjänsten har fokus på offentlig verksamhet, till exempel myndigheter och vårdgivare. Enheten hanterar remisser samt samverkar med myndigheter och statliga utredningar i dataskyddsfrågor. Vidare ansvarar enheten för riskbaserad tillsyn enligt EU:s dataskyddsförordning, GDPR, och kompletterade lagstiftning på det offentliga området. Arbetet bedrivs i hög grad självständigt med fokus på medarbetarnas expertroll.
Den andra tjänsten ansvarar för riskbaserad tillsyn enligt EU:s dataskyddsförordning, GDPR, och kompletterade lagstiftning gällande arbetsliv och kamerabevakning. Enheten hanterar vidare ansökningar om tillstånd att behandla uppgifter om lagöverträdelser samt domstolsprocesser. Arbetet bedrivs i hög grad självständigt men även i samarbete med övriga på enheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har jur. kand. eller juristexamen, är notariemeriterad eller har motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har därutöver minst fyra års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete. Du har utmärkta skriftliga och muntliga kunskaper i både svenska och engelska.
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av tillsynsarbete
• Erfarenhet av att leda tillsynsarbete
• Erfarenhet av lagstiftningsarbete. t.ex. från departement
• Erfarenhet av domstolsprocesser
• Kunskap om dataskyddslagstiftning
• Praktisk erfarenhet av att tillämpa dessa regler inom privat eller offentlig sektor framför allt gällande hälso- och sjukvård, utbildning, kamerabevakning och arbetslivsfrågor
• Kompetens inom it- och informationssäkerhet och förståelse för teknikrelaterade frågor, exempelvis artificiell intelligens
Dina personliga egenskaper
Som person är du analytisk, noggrann, ansvarstagande och prestigelös. Du driver proaktivt dina uppgifter framåt, är beslutsför och kan självständigt lösa kvalificerade uppgifter i en komplex arbetsvardag. Som representant för myndigheten är du förtroendeingivande, kommunikativ och har förmågan att bygga tillitsfulla relationer. Du har lätt för att uttrycka komplicerade juridiska frågeställningar på ett målgruppsanpassat, klart och tydligt sätt.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Tjänsten
Anställningarna är föräldravikariat på heltid under 12 månader. Tjänsterna är placerade på enheter för tillsyn och du rapporterar till enhetschef. Arbetet utgår från våra trevliga aktivitetsbaserade lokaler centralt i Stockholm med möjlighet till enskild överenskommelse om distansarbete.
Frågor om tjänsten
För ytterligare information om tjänsten och rekryteringsprocessen, kontakta gärna:
• Rekryteringskonsult Nele Turemark, 070-248 99 77
• Enhetschef Jenny Bård (tf enhetschef offentlig verksamhet), 08-657 61 54
• HR-specialist Åsa Hellgren, 08- 657 61 01
• Facklig företrädare Olivia Törnell Andersson (Saco-S), 08-515 145 13
Hur ansöker jag?
Du registrerar din ansökan enligt anvisning på imy.se/ledigajobb. Ange också vilken av tjänsterna du söker eller om du är intresserad av båda. Sista dag för ansökan är den 22 mars 2026.
Inför rekryteringen har vi noga övervägt våra annonseringsvägar och vill därför inte bli kontaktade av rekryterings- och annonsförsäljare. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Integritetsskyddsmyndigheten
(org.nr 202100-0050) Jobbnummer
9768984