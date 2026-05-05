Jurister - rättssekretariatet
Statens Energimyndighet / Juristjobb / Eskilstuna Visa alla juristjobb i Eskilstuna
2026-05-05
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Statens Energimyndighet i Eskilstuna
, Västerås
, Arboga
, Enköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige
Är du en jurist med erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet? Tycker du om att samarbeta med kollegor med olika kompetenser och inom olika professioner för att nå bästa resultat? Vi söker nu flera jurister till rättssekretariatet för tidsbegränsade vikariat på ett år. Din kompetens behövs - sök redan idag!
Energimyndigheten arbetar för en fossilfri och robust energiförsörjning. Försörjningstrygghet, konkurrenskraft och ekologisk hållbarhet är perspektiv som ska förenas för att säkra framtidens energisystem.
Dina arbetsuppgifter - rättsligt stöd till sakverksamheten på myndigheten
Som jurist får du en viktig roll där du utgör rättsligt stöd för kollegor inom Energimyndigheten. I ditt uppdrag ingår bland annat att lämna kvalificerad juridisk rådgivning, göra rättsutredningar, kvalitetssäkra beslut och andra underlag, ta fram författningsförslag, utbilda kollegor på myndigheten och medverka i olika projekt och arbetsgrupper.
Du kommer att arbeta verksamhetsnära, både självständigt utifrån egna ansvarsområden och i samarbete med dina juristkollegor. Ditt fokusområde anpassar vi utifrån din erfarenhet, dina intressen och myndighetens behov.
Exempelvis kan det bli aktuellt med arbete inom följande områden;
implementering och tillämpning av EU-rättsliga regelverk
internationell avtalsrätt inklusive överenskommelser till följd av Parisavtalet
statsstödsfrågor
beredskapsfrågor, cybersäkerhet, försörjningstrygghetsfrågor inom el, gas, drivmedel och fjärrvärme
hållbarhetskriterier och hållbara bränslen
datadelningsfrågor.
I allt vårt arbete krävs att du har en stabil grund inom förvaltningsrätt och hantering av utlämnande av allmänna handlingar. Publiceringsdatum2026-05-05Kvalifikationer
Vi söker dig med relevant akademisk examen inom juridik och några års erfarenhet av att i närtid arbetat med juridiskt arbete. Du har erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet och goda kunskaper i förvaltningsrätt.
Du har förmåga att formulera dig korrekt och lättbegripligt i såväl tal som skrift på både svenska och engelska. Du har även goda kunskaper i moderna IT-system och program. För anställning som omfattar arbete med beredskapsfrågor, cybersäkerhet och försörjningstrygghetsfrågor krävs svenskt medborgarskap med anledning av att tjänsten är placerad i säkerhetsklass.
Det är meriterande om du har erfarenhet från något av arbetsområdena;
implementering och tillämpning av EU-rättsliga regelverk
internationell avtalsrätt
arbete med överenskommelser till följd av parisavtalet
statsstödsfrågor
beredskapsfrågor, cybersäkerhet, försörjningstrygghetsfrågor inom el, gas, drivmedel och fjärrvärme
datadelningsfrågor
hållbarhetskriterier och hållbara bränslen.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Som jurist kommer du att arbeta verksamhetsnära varför vi söker dig med god samarbetsförmåga. Du lyssnar in andra och är både tydlig och konstruktiv i din kommunikation. Du är flexibel inför verksamhetens behov och självgående i hur du tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Genom gott omdöme gör du korrekta avvägningar och prioriteringar. Därutöver är du trygg, stabil och har självinsikt. Vi ser fram emot att träffa dig med driv, engagemang och intresse för tjänsten! Om företaget
Som jurist hos oss blir du en del av Rättssekretariatet. Sekretariatet är ett internt stöd i juridiska frågor för Energimyndigheten. Via utbildningsinsatser, rådgivning och en aktiv medverkan i myndighetens arbete och beslutsfattande, bidrar sekretariatet till och verkar för en god förvaltningskultur samt en effektiv och rättssäker handläggning av myndighetens uppdrag och enskilda ärenden. Vi arbetar verksamhetsnära för att bistå hela Energimyndigheten med rättsligt stöd. Du välkomnas av 13 engagerade kollegor.
Vårt erbjudande
Hos oss får du arbeta i ett öppet och kreativt klimat där du kan utveckla din kompetens och bidra till samhällsnytta. Här finns goda möjligheter till lärande, variation och utveckling - samtidigt som du får förutsättningar att skapa en hållbar balans mellan arbete och privatliv.
Tjänsten är placerad på huvudkontoret i centrala Eskilstuna, nära reseförbindelser till Stockholm, Västerås och andra närliggande städer. Vi arbetar aktivitetsbaserat och erbjuder flexibla arbetstider samt möjlighet till distansarbete.
Vi har ett friskvårdsbidrag, två friskvårdstimmar varje vecka och ett gym på arbetsplatsen. Dessutom får du förmånliga villkor för semester, ledighet på klämdagar, förmånscykel, föräldraledighet och tjänstepension. Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Besök gärna https://www.energimyndigheten.se/om-oss/jobba-pa-energimyndigheten/
Bra att veta
Tjänsterna är ett eller flera tidsbegränsade vikariat på 12 månader. Tillträde enligt överenskommelse. Tjänster inom Energimyndigheten kan komma att placeras i säkerhetsklass, vilket innebär säkerhetsprövning och registerkontroll enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vid tillsvidareanställning kan det bli aktuellt med krigsplacering i myndigheten.
Skicka in din ansökan med CV på svenska senast den 25 maj 2026. Vi har valt att inte efterfråga personligt brev då vi istället använder urvalsfrågor som ligger till grund för det första urvalet vi gör. Tester och arbetsprov kan komma att användas under rekryteringsprocessen.
Om du skickar in din ansökan på annat sätt än via vår hemsida, vänligen märk den med diarienummer 2026-005697. Har du skyddade personuppgifter? Kontakta oss på HR så hjälper vi dig att skicka in din ansökan. Din ansökan blir en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Frågor?
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Rebecka Thuresson på telefon 016-544 22 24 eller HR-konsult från Poolia, Maria Widell-Vuopio på telefon 070 202 27 05.
Våra fackliga representanter:
Martin Larsson, SACO-S telefon 016-544 24 64 och Petra Lindblom Haddad ST telefon 016-5420656. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Energimyndighet
(org.nr 202100-5000), https://www.energimyndigheten.se/
Statens Energimyndighet (visa karta
)
631 04 ESKILSTUNA Arbetsplats
Energimyndigheten Kontakt
Rekryteringskonsult Poolia
Maria Widell-Vuopio 070 202 27 05 Jobbnummer
9893411