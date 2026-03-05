Juristassistent till LO-TCO Rättskydd AB
2026-03-05
På grund av pensionsavgång söker vi en juristassistent till den administrativa enheten.
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid.
Vem vi söker
Vi söker dig som är serviceinriktad, kommunikativ och prestigelös. Du är en lagspelare som både ser till dina arbetsuppgifter och hela gruppens samlade arbetsuppgifter. Du tycker om att samarbeta med andra och bidrar med en "can-do"-attityd.
Du klarar tillfälliga arbetstoppar och är bra på att prioritera dina arbetsuppgifter. Du arbetar noggrant även när belastningen ökar och behåller skärpan vid mer rutinbetonade uppgifter. Du är bra på att ta egna initiativ och ser vad som behöver göras.
Du ser möjligheter i förändring och vill följa med oss i utvecklingsarbetet mot ett mer digitaliserat arbetssätt.
Du kommer att ingå i bolagets administrativa enhet som idag består av fem juristassistenter, ekonomi- och lönefunktion samt IT-vaktmästeri där alla hjälper varandra och bidrar till utveckling.
Du ansvarar för att assistera bolagets jurister med administrativa och till viss del juridiska uppgifter samt andra förekommande kontorsgöromål.
Arbetet innebär att du kommer att stötta jurister med administrativa uppgifter där du tar ansvar för dina tilldelade jurister samt övriga kontorsgöromål och intern service. Därutöver stöttar du den övriga gruppen vid tillfälligt högre arbetsbelastning och kollegors frånvaro. Du kommer att ha mycket kontakter, via telefon, brev och e-post, med enskilda medlemmar, förbund, domstolar och myndigheter.
Ditt arbete innebär också att upprätta mallbaserade skrivelser till domstolar och myndigheter, sammanställa utbildningsmaterial till seminarier samt boka resor och möten. Du har även ansvar för uppgiftslistor, kopiering, utskrifter och registrering/diarieföring av juristernas post.
Enheten är under utveckling och arbetsuppgifterna kan därför komma att förändras framöver.
Utbildning och erfarenhet
Du har utbildning motsvarande lägst gymnasienivå, samt gärna någon typ av eftergymnasial utbildning. Du har flerårig erfarenhet av assistentarbete och har god förståelse den juridiska världen.
Arbetet kräver mycket goda kunskaper i Officepaketets alla delar, Word, Excel, PowerPoint och Outlook. Det är ett krav att du har goda kunskaper i det svenska språket och förmåga att uttrycka dig mycket väl i tal och skrift. Vi utgår ifrån att du även behärskar engelska.
Det är meriterande om du har erfarenhet från Adobe Acrobat Pro, SharePoint, CRM, BC eller liknande ärendehanteringssystem. Även erfarenhet av digitaliseringsprocesser och ekonomiarbetsuppgifter är meriterande. Vi förutsätter att du är intresserad av ny digital teknik.
Sista dag att ansöka är 2026-03-23
Via e-post
E-post: assistent@fackjuridik.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Juristassistent". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lo-Tco Rättsskydd AB
(org.nr 556150-9257), http://www.fackjuridik.se
Hammarbybacken 27 (visa karta
)
120 30 STOCKHOLM Arbetsplats
LO-TCO Rättsskydd AB Kontakt
Enhetschef
Bodil Åström bodil.astrom@fackjuridik.com 08-676 63 67 Jobbnummer
9780154