Jurist i början av karriären
Örkelljunga kommun, Kommunledningsförvaltningen / Juristjobb / Örkelljunga Visa alla juristjobb i Örkelljunga
2026-07-06
, Perstorp
, Klippan
, Markaryd
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Örkelljunga kommun, Kommunledningsförvaltningen i Örkelljunga
Örkelljunga är en del av "Familjen Helsingborg" där 11 kommuner i det expansiva Skåne Nordväst tillsammans arbetar för att gynna den gemensamma regionen. Örkelljunga är en kommun med stabil ekonomi och har idag drygt 10 000 invånare. Örkelljunga kännetecknas av en närhet där ett starkt samarbete och korta beslutsvägar utgör styrkan i kommunen. Här har du som medarbetare större möjlighet att påverka din personliga utveckling likväl som verksamhetens utveckling i stort. I Örkelljunga kommun arbetar vi med ett professionellt bemötande präglat av våra tre värdeord; kunskap, omtanke och handling. Som en del av Örkelljunga kommun har du möjlighet att arbeta gränsöverskridande och göra stor skillnad.
Jurist i början av karriären? Bygg din framtid i Örkelljunga kommun.
Som jurist i Örkelljunga kommun får du en unik möjlighet att bygga en bred juridisk kompetens. Din placering blir central inom kommunledningsförvaltningen, men du arbetar nära verksamheter, chefer och förtroendevalda i hela kommunen. Med stöd av erfarna kollegor får du möjlighet att successivt utvecklas i rollen och växa in i ett självständigt specialistansvar.
Hos oss arbetar du med juridik som berör människors vardag på riktigt. Arbetsuppgifterna är varierande och omfattar flera rättsområden, vilket ger dig goda möjligheter att utveckla både bredd och djup i din kompetens. Du bidrar med juridiskt stöd till organisationen och blir en viktig del i arbetet med bland annat dataskydd (GDPR), informationshantering, styrande dokument och andra kommunövergripande utvecklingsfrågor. Tillsammans arbetar vi för att göra lagstiftning begriplig, användbar och värdeskapande för hela organisationen.
Örkelljunga är en kommun med stora ambitioner. Som medarbetare hos oss bygger du ditt anseende genom goda relationer och ett nära samarbete med verksamheten. Vårt kärnuppdrag är att stödja kommunens chefer och medarbetare så att de kan leverera välfärd av hög kvalitet till kommuninvånarna.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-06Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill få en unik bredd i din juridiska karriär, arbeta nära beslutsfattare och samtidigt göra verklig skillnad för människor. Örkelljunga kommun söker en nyutexaminerad jurist eller en person i början av sin yrkesbana och som vill utvecklas långsiktigt i en spännande och samhällsviktig roll i vår kommun.
En del av tjänsten är inom specialistområdet överförmyndarhandläggning. Ärenden rör godmanskap, förvaltarskap och förmynderskap där man bidrar till att säkerställa rättssäkerhet för personer som behöver samhällets stöd. Vår nuvarande överförmyndarhandläggare har aviserat att hen inom en snar framtid vill gå vidare i livet som pensionär, vilket innebär att du erbjuds en gedigen introduktion och mentorskap innan du successivt tar över ansvaret. Det här är en fantastisk möjlighet att lära dig ett specialistområde direkt av en mycket erfaren kollega. Ett utvecklingsarbete gällande digitalisering av personakter är under utredning och kan bli nästa steg i vårt arbete med att effektivisera och optimera våra arbetsprocesser
I rollen kommer du bland annat att:
• Handlägga ärenden inom godmanskap, förvaltarskap och förmynderskap
• Granska redovisningar och utöva tillsyn över gode män och förvaltare
• Utreda ärenden och ta fram underlag till domstol
• Fatta beslut i olika tillståndsärenden
• Utreda klagomål och frågor från medborgare
• Rekrytera och stödja gode män och förvaltare
• Skriva tjänsteskrivelser och beslutsunderlag
• Ge juridiskt stöd till kommunens verksamheter
• Tolka och implementera lagstiftning inom olika delar av den kommunala verksamheter.Kvalifikationer
Vi söker dig som har juristexamen och det är meriterande om du har intresse för- eller särskilda kunskaper om familjerätt, arvsrätt och socialrätt, men vi värdesätter framför allt din vilja att utvecklas och bredda din juridiska kompetens.
Du är nyfiken, analytisk och tycker om att lösa problem. Du kan strukturera komplex information och förklara juridiska frågor på ett begripligt sätt. Du trivs med att samarbeta med andra men är också beredd att ta egna initiativ och växa med ansvar.
Som person är du:
• Engagerad och utvecklingsorienterad
• Serviceinriktad och prestigelös
• Strukturerad och noggrann
• Kommunikativ i tal och skrift
• Nyfiken på att lära dig nya rättsområden
• Intresserad av att göra skillnad från dag ett
I Örkelljunga kommun får du en möjlighet som få jurister får tidigt i karriären att arbeta brett, utvecklas snabbt och samtidigt bidra till ett rättssäkert och välfungerande samhälle.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde 2026 enligt överenskommelse.
I Örkelljunga kommun tillämpar vi individuell och jämlik lönesättning. Denna tjänst har ett löneintervall 38-43000 kr/månad, beroende på erfarenhet, kompetens och marknadsläge.
Sökanden som har skyddade personuppgifter uppmanas att kontakta arbetsgivaren för information om hur arbetsgivaren tar emot ansökan. Beslut om skyddade personuppgifter kan komma att begäras. I samband med erbjudande av tjänst behöver du som sökande lämna in utdrag från belastningsregistret innan anställning kan ske.
För anställning krävs att du har rätt att arbeta i Sverige vilket du behöver styrka vid en eventuell anställning.
Vi krigsplacerar årligen vår personal.
Vi har redan valt annonseringskanal och undanber oss vänligt men bestämt att bli kontaktade av annons och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335294". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örkelljunga Kommun
(org.nr 212000-0878)
286 80 ÖRKELLJUNGA Arbetsplats
Örkelljunga kommun, Kommunledningsförvaltningen Kontakt
HR-chef
Carita Gustafsson +4643555274 Jobbnummer
9994322