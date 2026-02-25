Jurist
2026-02-25
Tjänsten är placerad inom Socialförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Socialförvaltningen ansvarar för myndighetsutövning, beställning av insatser och egen regi inom områdena individ- och familjeomsorg, LSS och socialpsykiatri. Tjänsten innebär också arbete mot Vård- och omsorgsförvaltningen som ansvarar för kommunens äldreomsorg, hälso- och sjukvård, myndighetsutövning, beställning av insatser samt bedriver vård och omsorg i egen regi. Vi säkerställer att alla invånare får det stöd som de har rätt till.
Publiceringsdatum2026-02-25Arbetsuppgifter
I den här tjänsten som jurist med inriktning förvaltningsjurist på Socialförvaltningen och Vård- och omsorgsförvaltningen verkar du för en enhetlig och rättssäker ärendehantering på förvaltningarna. Du bistå med juridisk rådgivning inom socialtjänstens område på socialförvaltningen, vård- och äldreomsorgsförvaltningen samt till berörda nämnder. Du bidrar aktivt till utvecklingsarbetet på förvaltningarna genom att påtala uppmärksammade behov av förändrat eller nytt arbetssätt, rutiner och styrdokument. Du bistår även vid revidering och framtagande av sådana styrdokument. Du har ett särskilt ansvar för nämndernas delegationsordningar.
Vidare deltar du i arbetet med att besvara remisser avseende statliga utredningar samt vid implementering av ny lagstiftning eller praxis inom socialrättens område. Du har en aktiv roll i att stötta förvaltningarna i klagomålshantering och avvikelser. Du arbetar också aktivt med förvaltningarnas Lex Sarah-hantering för att kunna stödja förvaltningarnas kvalitetsarbete. I uppdraget ingår att aktivt medverka i ärenden gentemot IVO avseende myndighetsutövning.
Du bistår med juridisk rådgivning och undantagsvis i individärenden inom socialrättens område till avdelningarna. Du driver muntliga och skriftliga processer kring avtal, och i viss mån individärenden utifrån verksamhetens behov. I uppdraget ingår också ansvar för interna utbildningar för medarbetare inom exempelvis offentlighet och sekretess och dokumentation. Du stöttar även förvaltningen med begäran om allmänna handlingar samt andra frågor inom offentlighet och sekretess.
Din arbetsplats
Tjänsten är placerad i enheten för kvalitet, utveckling och digitalisering på Socialförvaltningen. Enheten har uppdrag att stödja förvaltningen, förvaltningsledningen och förvaltningsdirektören samt nämnderna i deras uppdrag. Du arbetar tillsammans med två till jurister som är inriktade mot processföring, medan du arbetar övergripande med stöd till förvaltningen. I den här tjänsten arbetar du också mot Vård- och omsorgsförvaltningen som ansvarar för kommunens äldreomsorg, hälso- och sjukvård, myndighetsutövning, beställning av insatser samt bedriver vård och omsorg i egen regi.
Tjänsten ingår i kommunens nätverk för jurister som träffas en gång i veckan för stöd och utbyte av juridiska frågor.
Arbetsplatsen finns i nyrenoverade lokaler på Drottninggatan 45. Vi arbetar kontorstid med förtroendearbetstid och erbjuder möjlighet till distansarbete när verksamheten tillåter.
Du som söker
Vi söker dig som har en juristexamen (jur.kand). Alternativt har du en juridisk masterexamen eller motsvarande masterexamen tillsammans med flerårig erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete. Vi ser också att du har erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete inom offentlig förvaltning.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av processföring och erfarenhet av framtagande av rutiner och styrdokument. Vi ser det också som meriterande om du har erfarenhet inom förvaltningslagen, offentlighets- och sekretesslagen, socialtjänstlagen, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, och lag om vård av missbrukare.
För denna tjänst krävs mycket god förmåga i muntlig och skriftlig kommunikation på svenska då arbetet innebär kontakt med myndigheter, samt ställer höga krav på att tolka och skriva avancerad text.
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll och har ett konsultativt förhållningssätt. Du tar hänsyn till det större perspektivet och har en god förmåga att se till hela verksamhetens bästa i dina ageranden och beslut. Du har också god förmåga att planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Vidare kommunicerar du lösningar på ett tydligt och pedagogiskt sätt där du anpassar dig till målgruppen, såväl muntligt som skriftligt. Du trivs med att arbeta med andra och samverkar med olika yrkesgrupper på ett smidigt och lyhört sätt. Du är också flexibel och har en förmåga att göra omprioriteringar när arbetet kräver det.
Befattningen som tjänsten avser kräver även uppvisande av utdrag ur belastningsregistret för anställning eftersom arbetet kan innebära kontakt med barn.
I denna rekrytering använder vi oss av tester som en del i bedömningen, om du går vidare i processen
Välkommen med din ansökan!
Övrig information
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 16575
