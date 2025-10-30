Jurist
Vi söker nu en kollega till vårt gemensamma juristteam inom Team Olivia med möjlighet att utgå från kontoret hos Kura Omsorg i Örebro. Om rollen
Som jurist hos oss inom Team Olivia kommer du att arbeta som juridiskt ombud för personer med funktionsvariationer och lagstiftningen som berörs är i huvudsak LSS och SFB, men även andra lagrum kan omfattas. Du kommer att stötta våra lokala bolag / verksamheter som finns över hela Sverige. Rollen rapporterar till Team Olivias chef för kund- och bolagsjuridik. Tjänsten utgår från Kura Omsorgs kontor Örebro och du kommer att lära känna flera av våra verksamheter, resor i tjänsten förekommer. Vårt juristteam jobbar tillsammans och stöttar varandra, och kollegor i teamet kommer att finnas på samma kontor.
I rollen behöver du vara en god kommunikatör och van att formulera dig på svenska i såväl tal som skrift. I samarbete med andra kollegor runt om i landet kommer du även att utbilda våra tjänstemän och assistenter inom vårt kompetensområde samt medverka vid kundbesök, olika mässor och andra event. Du ansvarar för att planera och strukturera din egen arbetsdag med stöd och vägledning av närmsta chef.
Arbetsuppgifter
Kvalificerat juridiskt arbete, främst som juridiskt ombud för personer med funktionsvariationer
Företräder och hjälper våra kunder i kontakter med kommun och Försäkringskassa
Medverkar vid utredning med myndigheter och för domstolsprocesser som en viktig länk mellan vår kund och myndigheten
Omvärldsbevakning inom det juridiska området som påverkar vår verksamhet
Om dig
Som person är du förtroendeingivande och har lätt för att skapa goda relationer. Du gillar att arbeta självständigt samtidigt som du har en god samarbetsförmåga. Att arbeta strukturerat, noggrant och lösningsfokuserat i ett högt tempo, är något du är van vid och föredrar. Du har alltid viljan att hjälpa andra och hos oss jobbar vi tillsammans för att utvecklas till de bästa juristerna inom vårt område.
Kvalifikationer och meriter
Juridisk examen från universitet/högskola alt. jur.kand samt genomgången och godkänd i Socialrätt
Erfarenhet av juridiskt arbete gärna från en liknande roll, alt annat kvalificerat administrativt arbete som vi bedömer som likvärdigt
Kunskap om aktuella regelverk inom LSS och/eller SFB ser vi som meriterande
Mycket goda kunskaper i svenska, skrift och tal. Ytterligare språkkunskaper kan vara meriterande
B-körkort, då resor förekommer i tjänsten
Dokumentation som kommer att efterfrågas är:
Examensbevis
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige.
Vi kan komma att tillämpa bakgrundskontroller i denna rekrytering.
Vi erbjuder
Med vårt mål att göra varje enskilt liv rikare och får du vara med och utveckla vårt juridiska erbjudande för en personlig assistans utöver det vanliga på vår resa framåt. Du blir en del av ett team med bred kunskap och väldigt stort engagemang. Hos oss inom Team Olivia har vi alla gemensamt att vi jobbar med och för människor, vilket gör att vi har en varm och omtänksam företagskultur. Alla ska tycka att det är roligt att gå till jobbet och drivas av att vilja utvecklas tillsammans!
Övrigt om tjänsten och rekryteringen
Du utgår från Kura Omsorgs kontor på Aspholmen, Örebro och resor förekommer i tjänsten till exempelvis Team Olivias huvudkontor i Stockholm samt kundbesök och övriga aktiviteter.
Start: Januari 2026, enligt överenskommelse
Tjänsten är heltid tillsvidare, vi tillämpar provanställning 6 månader
Har du frågor om rollen är du välkommen att kontakta Elinor Öhrling, chef för kund- och bolagsjuridik Team Olivia; elinor.ohrling@olivia.se
.
Personlighetstester som komplement till din ansökan Under rekryteringen genomförs personlighetstester som en del i vår urvalsprocess. Tester gör urvalsprocessen mer träffsäker och rättvis för dig som söker arbete hos oss och återkopplar till det som vi ser som relevant för tjänsten. Om du går vidare till detta steg får du länkar skickade till dig, och återkopplingen sker automatiskt via systemet direkt efter genomförda tester.
Team Olivia är en av Sveriges ledande assistansutförare som på ett värderingsstyrt och personligt sätt bedriver verksamheter genom lokala bolag och verksamheter, nära våra 930 brukare runt om i Sverige. Totalt är vi cirka 5 700 medarbetare som alla vill vara med och göra skillnad för andra människor, varje dag.
Vi är en ledande aktör inom personlig assistans och vi bedriver även verksamhet inom ledsagning/avlösning, boendestöd, rehabilitering samt hemtjänst. Vi arbetar alla med målet att få möjligheten att hjälpa fler kunder/brukare att ges möjligheten till en meningsfull vardag. Ersättning
