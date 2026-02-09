Jureskogs Skövde Skiftledare 50%
Jureskogs Invest AB / Restaurangbiträdesjobb / Skövde Visa alla restaurangbiträdesjobb i Skövde
2026-02-09
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jureskogs Invest AB i Skövde
, Jönköping
, Mjölby
, Trollhättan
, Borås
eller i hela Sverige
Vi älskar fastfood och speciellt burgare. Vi tror lite naivt att nästan alla gör det. Det är ju enkelt, gott och roligt! Men i vägen för denna självklarhet står en utbredd tro att snabbmat är lika med skräpmat. Och i många fall är det så. Det ska vi ändra på! För varför ska enkelt vara lika med dåligt? Dåligt för dig, för miljön och för djuren? Det är ju helt bakvänt! Det vi tycker bäst om ska också vara bäst och det ska finnas godhet i gott. Det präglar allt vi gör på Jureskogs. I allt från val av leverantörer, personalpolicy, produktutveckling och allmänt hyfs. Kultur är viktigt för oss, vi tror oss veta att vi aldrig kan bli ett schysst ställe att hänga på för våra gäster, om vi inte är ett lika schysst ställe att jobba på. Allt börjar med människorna som jobbar här och hur vi jobbar ihop. Vem orkar jobba eller äta på ett ställe med dålig stämning? Vi kallar vår kultur för High Five.
Vi söker engagerad Skiftledare till vårt team i Skövde!
Är du en burgareälskare som vill vara med och förändra synen på snabbmat? Hos Jureskogs tror vi att enkelt kan vara både gott och bra - för dig, för miljön och för djuren. Nu söker vi dig som vill bli en del av vår resa på deltid.
Vad du kan förvänta dig:
• En rolig och dynamisk arbetsmiljö
• Chansen att arbeta med högkvalitativ snabbmat
• Möjlighet att utvecklas inom restaurangbranschen
• En arbetsplats som värdesätter god stämning och teamworkPubliceringsdatum2026-02-09Dina arbetsuppgifter
• Leda och fördela arbetet på plats
• Variera sina stationer
• Utbilda och uppmuntra sina medarbetare
Arbetstider:
• 20h i veckan
• Dag/Kväll samt varannan helg
• möjlighet till mer timmar under sommaren
Hos oss får du chansen att vara en del av ett företag som brinner för att förändra snabbmatsbranschen. Vi tror på godhet i gott och att allt börjar med människorna som jobbar här.
Välkommen med din ansökan och bli en del av Jureskogs-familjen i Skövde! Ersättning
Lön enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Jureskogs Invest AB
(org.nr 559102-5357), https://jureskogs.se Arbetsplats
Jureskogs Skövde Jobbnummer
9732783