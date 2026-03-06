Jureskogs Nyköping söker Medarbetare
Vi älskar fastfood och speciellt burgare. Vi tror lite naivt att nästan alla gör det. Det är ju enkelt, gott och roligt! Men i vägen för denna självklarhet står en utbredd tro att snabbmat är lika med skräpmat. Och i många fall är det så. Det ska vi ändra på! För varför ska enkelt vara lika med dåligt? Dåligt för dig, för miljön och för djuren? Det är ju helt bakvänt! Det vi tycker bäst om ska också vara bäst och det ska finnas godhet i gott. Det präglar allt vi gör på Jureskogs. I allt från val av leverantörer, personalpolicy, produktutveckling och allmänt hyfs. Kultur är viktigt för oss, vi tror oss veta att vi aldrig kan bli ett schysst ställe att hänga på för våra gäster, om vi inte är ett lika schysst ställe att jobba på. Allt börjar med människorna som jobbar här och hur vi jobbar ihop. Vem orkar jobba eller äta på ett ställe med dålig stämning? Vi kallar vår kultur för High Five.
Medarbetare till Jureskogs Nyköping
Vi söker nu engagerade medarbetare till vårt team i Nyköping !Publiceringsdatum2026-03-06Om företaget
På Jureskogs älskar vi fastfood och framför allt burgare. Vi utmanar den traditionella synen på snabbmat genom att erbjuda alternativ som är bra för dig, miljön och djuren. Vi strävar efter att det vi tycker bäst om också ska vara bäst, med "godhet i gott" som ledstjärna i allt vi gör - från val av leverantörer och produktutveckling till vår personalpolicy.
Kulturen är avgörande för oss. Vi tror att ett schysst ställe för gäster måste vara ett minst lika schysst ställe att jobba på. Allt börjar med våra medarbetare och hur vi samarbetar. Vi kallar vår kultur för "High Five" och den präglas av en positiv och inkluderande arbetsmiljö där alla trivs och bidrar till en härlig stämning.Arbetsuppgifter
Som medarbetare hos oss kommer du att vara en viktig del av vårt team och bidra till att våra gäster får en fantastisk upplevelse. Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
• Tillagning av högkvalitativa burgare och sidorätter
• Hålla rent och snyggt i kök och restaurang
• Säkerställa god service och en trevlig atmosfär för våra gäster
• Hantera beställningar och kassahantering
• Samarbeta effektivt med dina kollegor
Vi söker dig som
• Är positiv, serviceinriktad och gillar att jobba i team
• Har ett intresse för mat och vill lära dig mer om våra produkter
• Kan hantera ett högt tempo och bibehålla lugnet i stressiga situationer
• Är ansvarsfull och noggrann
• Delar vår passion för god mat och en hållbar snabbmatsbransch
Vi erbjuder
• En rolig och dynamisk arbetsplats med en stark "High Five"-kultur
• Möjligheter till personlig utveckling och att växa inom företaget
• Chansen att vara med och förändra synen på snabbmat
• Ett engagerat team som värdesätter samarbete och trivsel Ersättning
