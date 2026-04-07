Jureskogs Nyköping söker Medarbetare
Medarbetare till Jureskogs Nyköping
Vi söker nu engagerade medarbetare till vårt team i NyköpingPubliceringsdatum2026-04-07Om företaget
På Jureskogs älskar vi fastfood och framför allt burgare. Vi utmanar den traditionella synen på snabbmat genom att erbjuda alternativ som är bra för dig, miljön och djuren. Vi strävar efter att det vi tycker bäst om också ska vara bäst, med "godhet i gott" som ledstjärna i allt vi gör - från val av leverantörer och produktutveckling till vår personalpolicy.
Kulturen är avgörande för oss. Vi tror att ett schysst ställe för gäster måste vara ett minst lika schysst ställe att jobba på. Allt börjar med våra medarbetare och hur vi samarbetar. Vi kallar vår kultur för "High Five" och den präglas av en positiv och inkluderande arbetsmiljö där alla trivs och bidrar till en härlig stämning.Arbetsuppgifter
Som medarbetare hos oss kommer du att vara en viktig del av vårt team och bidra till att våra gäster får en fantastisk upplevelse. Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Tillagning av högkvalitativa burgare
Hålla rent och snyggt i kök och restaurang
Säkerställa god service och en trevlig atmosfär för våra gäster
Hantera beställningar och kassahantering
Samarbeta effektivt med dina kollegor
Vi söker dig som
Är positiv, serviceinriktad och gillar att jobba i team
Kan hantera ett högt tempo och bibehålla lugnet i stressiga situationer
Är ansvarsfull och noggrann
Delar vår passion för god mat och en hållbar snabbmatsbransch
Vi erbjuder
En rolig och dynamisk arbetsplats med en stark "High Five"-kultur
Möjligheter till personlig utveckling och att växa inom företaget
Chansen att vara med och förändra synen på snabbmat
Ett engagerat team som värdesätter samarbete och trivsel Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Jureskogs Invest AB
(org.nr 559102-5357), https://jureskogs.se
Stenbocksvägen 3 (visa karta
)
611 67 NYKÖPING Arbetsplats
Jureskogs Kontakt
Rekryterare
Beatrice Rosen beatrice.rosen@jureskogs.se Jobbnummer
9839054