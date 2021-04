Juniora revisorer till PwC Jönköping - Adecco Sweden AB - Administratörsjobb i Jönköping

Adecco Sweden AB / Administratörsjobb / Jönköping2021-04-15Adecco söker nu för PwC 's räkning juniora revisorer. Är du i början av din karriär och vill du arbeta nära många av Sveriges och världens mest spännande företag och organisationer? Är din drivkraft att hela tiden utvecklas och få möjlighet att bygga förtroendefulla relationer i mötet med kunder och kollegor? Då tror vi att jobbet som revisor skulle passa dig!Just nu söker vi för PwC 's räkning juniora revisorer/audit associates till Jönköping med start i september 2021.Oavsett vilken bransch eller industri du finner mest intressant kan PwC erbjuda dig ett stimulerande arbete i en omväxlande miljö. Här får du möjlighet till spännande utveckling och fördjupad specialistkunskap, dels genom kontinuerlig utbildning och dels i de uppdragsteam som du arbetar inom.2021-04-15Som junior revisor hos PwC arbetar du med att granska kunders årsredovisning och annan finansiell information, för att säkerställa att denna avspeglar företagets verkliga ekonomiska prestation. Tillsammans med dina kollegor utgör du ett bollplank i ekonomiska och branschspecifika frågor samt hjälper kunderna till att förverkliga sina visioner. Det omväxlande arbetet sker i team och en stor del av din tid spenderar du ute hos kund. Du kommer att arbeta i en bred konsultroll där du både kommer prova på och utveckla din förmåga att bygga relationer och driva affär.Om digFör att trivas i rollen ser vi att du har lätt för att samarbeta och gillar att skapa relationer och nätverk, både internt och externt. Vidare motiveras du av en miljö där självledarskapet är en viktig del och där möjligheterna till utveckling är stora. Du besitter en god kommunikativ förmåga och trivs med att arbeta i skiftande miljöer då en stor del av det dagliga arbetet bedrivs ute hos kund.Vi söker dig som har:Vid tjänstens tillträde, en universitets-/högskoleexamen inom ekonomi gärna med inriktning mot redovisning/revisionEtt intresse av att utveckla dig inom revision och rådgivningGoda språkkunskaper i svenska och engelska, både i tal och skriftMeriterande om du vid tjänstens tillträde uppfyller Revisorsinspektionens krav för auktorisation. Du kan läsa mer om kraven på Revisorsinspektionens hemsida www.revisorsinspektionen.se Meriterande med relevant arbetslivserfarenhetOm PwCPwC Sverige är marknadsledande inom revision samt skatte- och affärsrådgivning, med 2 900 medarbetare och 33 kontor runt om i landet. Deras syfte är att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem. PwC har cirka 35 000 kunder, såväl globala som svenska företag och organisationer i alla storlekar samt verksamheter inom den offentliga sektorn. PwC vägleder sina kunder och hjälper dem att uppnå sina mål, oavsett vilken fas deras verksamhet befinner sig i.PwC 's verksamhet växer när deras medarbetare växer, därför är möjligheten till personlig utveckling en viktig framgångsfaktor för dem. Deras ambition är att din tid på PwC ska vara den bästa i din karriär oavsett hur länge du stannar hos dem. Det handlar om möjligheten att göra det som utvecklar dina individuella styrkor, intressen och karriärmål, och att få rätt möjlighet vid rätt tidpunkt. PwC erbjuder vidareutbildning, coaching, kurser och andra former av erfarenhetsutbyten. Ta chansen att hitta din Opportunity of a Lifetime!Om du är intresserad av flera orter så har du möjlighet att söka upp till tre (3) kontor. Vänligen specificera vilka 3 kontor du är intresserad utav i funktionen "kommentarer" när du skickar in din ansökan.Tillträde: September 2021.Skicka in en komplett ansökan med:CVPersonligt brevBetyg/intyg från universitet/högskolaOBS! Vi behöver samtliga ansökningshandlingar för att kunna bedöma din ansökan, så säkerställ att du har bifogat dem alla innan du skickar in din ansökan.Vi kallar till intervjuer löpande därför ser vi gärna att du ansöker så snart som möjligt. Har du frågor om din ansökan eller rekryteringsprocessen, vänligen kontakta: kontakt@adecco.se och märk din ansökan med "PwC".Varmt välkommen med din ansökan!Vi använder oss av arbetspsykologiska tester som en del av urvalet med syfte att säkerställa ett objektivt, fördomsfritt och rättvist urvalsarbete.Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2021-04-16