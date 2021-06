Junior VVS-konstruktör / ingenjör / VVS / projektering / CAD - Bravura Sverige AB - Byggjobb i Uppsala

Bravura Sverige AB / Byggjobb / Uppsala2021-06-28Om Bravura:Bravura är ett bemannings- och rekryteringsföretag för organisationer som vill hitta Next Gen Professionals. Hos oss finns massor av jobbmöjligheter, framförallt för dig i början av karriären med 0-8 års erfarenhet. Via oss kan du jobba som konsult eller bli rekryterad. Hitta ditt drömjobb - vi hjälper dig att lyckas!2021-06-28Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos Helenius.Helenius Ingenjörsbyrå startade 1965 och är en av Sveriges ledande installationskonsulter inom VVS, miljö och energiområdet. Företaget är verksamma inom olika områden såsom industri, offentliga lokaler, kommersiella lokaler, bostäder och infrastruktur. Helenius jobbar med olika typer av projekt och kunder, där ibland nya Slussen och Ångströmlaboratoriet. De är cirka 65 medarbetare fördelade på huvudkontoret i Silverdal samt på kontor i Uppsala. Helenius erbjuder utbildningar inom aktuella områden och du ges möjlighet att delta i spännande projekt. Därtill har de en seniorgrupp som består av erfarna medarbetare som är med som stöd i uppdrag från start till slutleverans. Företaget har en stor gemenskap och är måna om att alla inkluderas och blir delaktiga i företaget.Som konstruktör arbetar du med att ta fram tekniska handlingar, rita, modellera och beräkna konstruktioner och installationer gällande system för inomhusklimat med hjälp av ritapplikationerna MagiCAD för AutoCAD och MagiCAD för Revit. Initialt handlar det om att konstruera rör och ventilation. Du fokuserar på att energieffektivisera dina konstruktioner. Du arbetar i olika projekt tillsammans med andra konstruktörer, handläggare och uppdragsansvariga. I rollen har du många kontaktytor, såväl internt på företaget som externt med kunder och projektdeltagare.Utbildning, Erfarenhet och personliga egenskaper:Högskole- eller civilingenjörsutbildning inom VVS, energi, installation eller annat relevant områdeKunskaper i för MagiCAD för AutoCAD och/eller Revit.Du uttrycker dig väl i både tal och skrift på svenska och engelskaKunskaper i BIM (meriterande)Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter (meriterande)Körkort (meriterande)Vi tror att du som söker har en god förmåga att strukturera och planera ditt arbete samt på ett självständigt sätt ansvara för att driva det framåt. Du visar intresse och engagemang inför dina åtaganden och tar egna initiativ. Vidare är du noggrann och detaljorienterad samt är mån om att ditt arbete blir utfört med kvalitet. Då arbetet till stor del sker i grupp ser vi även att du är en lagspelare och har en god samarbetsförmåga.Övrig information:Start: Omgående, med hänsyn till uppsägningstidPlats: UppsalaLön: Enligt överenskommelse