Junior Verksamhetsarkitekt HR
2025-08-27
Vi söker en driven verksamhetsarkitekt till vår kund, för att stärka deras HR-processer och plattformsteknik. Här får du möjlighet att leda team och bidra till utvecklingen av en viktig digital plattform.
OM TJÄNSTEN
Som verksamhetsarkitekt kommer du att arbeta med HR-modulen i ServiceNow och bidra med din erfarenhet från andra delar av plattformen. Du kommer att delta i framtagandet av krav och behov tillsammans med HR, samt ansvara för analys och design av processer och tjänster i HR-modulen. Uppdraget är på 50 procent under fyra månader och passar dig som har en annan huvudsysselsättning men vill kombinera den med ett deltidsuppdrag
Omfattning: 50%
Startdatum: Omgående
Slutdatum: 2025-12-31
Dina arbetsuppgifter
• Arbeta med HR-modulen i ServiceNow
• Bidra med erfarenhet från andra delar av ServiceNow-plattformen
• Använda din kännedom om ITIL-processer
• Tillsammans med HR deltar i framtagandet av krav och behov
• Ansvarar för analys och design av processer och tjänster i HR-modulen i ServiceNow
• Planerar, tillsammans med teamet, implementationen av modulen och dess tjänster så att de möter verksamhetens behov
VI SÖKER DIG SOM
• Erfarenhet av processutveckling
• Erfarenhet av ServiceNow-plattformen
• Förmåga att hantera människor med teknisk och verksamhetsmässig bakgrund
• Förmåga att driva arbete med fokus på uppgiften och motivera andra
• God kommunikationsförmåga
• Strukturerat arbetssätt
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-27
