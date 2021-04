Junior utvecklare sökes! - Framtiden i Sverige AB - Elektronikjobb i Örebro

Framtiden i Sverige AB / Elektronikjobb / Örebro2021-04-01Har du ett stort intresse av framtidens teknik och IT? Vill vara med i uppstartsfasen i ett växande bolag och tycker du om utmaningar? Då har vi tjänsten för dig!2021-04-01Som utvecklare hos vår kund kommer du få vara med på en resa där målet är att bli en uppstickare inom IT- branschen och med stort fokus på kundnöjdhet. Vår kund erbjuder kundanpassade IT-lösningar inom mjukvarutestning, Artificiell Intelligence och Internet of Things som bygger på Microsoft-teknologi, vilket även kommer att genomsyra dina arbetsuppgifter.Din främsta arbetsuppgift kommer vara att utveckla utifrån given kravprofil och vår kund arbetar i en agil miljö. Har du stort intresse för en viss del inom Microsoft-teknologin kan du få vara med och välja inriktningen för din egna roll och utveckling.Vill du vara med på en spännande resa tillsammans med ett företag som har härligt driv och höga ambitioner? Då är detta tjänsten för dig!Du kommer att vara med i uppstarten av Örebros utvecklingsteam med ambitionen att växa och bli fler. Dessutom kommer du få hjälp att bolla idéer med de andra kollegorna runt om i Sverige. På kontoret idag finns seniora kollegor med stor erfarenhet vilket innebär att du kommer att få lära dig av dom allra bästa inom sina områden; utveckling, test och utbildning. Vår kund lägger stor vikt i att ha rätt utmaningar och att samtidigt ha riktigt roligt på jobbet!Skallkrav:Har relevant utbildning inom området t.ex. dataingenjör, systemvetare, KY inom IT eller webbprogrameringGoda kunskaper i svenska och engelska då kommunikationen sker på båda språkenErfarenhet av programmering i C#, .NET, React, JAVAKunskaper om databaser och SQLMeriterande:Det är till stor fördel om du har erfarenhet inom Azure och Javascript. Det är även meriterande om du tidigare har erfarenhet av androidutveckling.Vi ser att du som söker har härlig energi och gärna sprider detta till dina kollegor. Du som person älskar problemlösning, är nyfiken, kunskapstörstande och framåt!Som anställd på Framtiden AB kan du känna dig trygg. Samtliga av våra tjänster omfattas utav kollektivavtal vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, sjukfrånvaro etc.Som anställd på Framtiden får du alltid en personalansvarig som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Personalansvarig har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll samt att säkerställa att du trivs på din arbetsplats.Framtiden finns till för att världen behöver fler bra företag. Vi levererar personal till företag och samtidigt ger vi jobb till människor. Vi lever efter våra värderingar som är Glädje, Enkelhet och Kör! Vi är specialister på att rekrytera unga talanger, dvs. personer som är i början av sin karriär, till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige samt i Oslo och är ett av Sveriges snabbast växande företag.Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering och vår idé är att minska avståndet mellan utbildningen och arbetslivet. Vi hjälper våra kunder till en bättre framtid genom den personal som vi förmedlar.För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan gå över och bli anställd direkt hos kundföretaget.Start: Enligt överenskommelseOmfattning: HeltidLön: Enligt överenskommelseOrt: ÖrebroVi kommer behandla ansökningar löpnade, tveka inte, sök tjänsten redan idag!Sista dag att ansöka är 2021-05-01Framtiden i Sverige AB5670806