Junior Utvecklare - Wise IT AB - Datajobb i Malmö

Wise IT AB / Datajobb / Malmö2021-04-13AWA är ett ledande företag inom immaterialrätt med verksamhet i främst Europa och Asien som hjälper sina kunder att skapa affärer av idéer och innovationer. Som junior utvecklare hos AWA är du del av vårt interna utvecklingsteam och utvecklas inom olika områden för att stödja våra affärsbehov med integrationer, applikationer, användargränssnitt, rapporter, mallar och webbtjänster.Om rollenI rollen som junior utvecklare hos AWA får du delta i projekt och arbete med utveckling av nya funktioner och tjänster, samt vidareutveckla, underhålla och supportera befintliga system. Du är del av IT-avdelningen med bas i Malmö och rapporterar till företagets CIO, samt för dialog med intressenter och användare i ditt dagliga arbete. För att ta dig an denna roll krävs några års professionella erfarenheter av liknande arbete med SQL Server, C# .NET, ASP .NET/WEB API/JSON eller HTML5/CSS/JavaScript. Arbetet sker i stor mån i projekt eller i samarbete med teamet med bas i Malmö, och du rapporterar till företagets CIO.Vem är du?Vi söker dig som tycker det är viktigt att trivas och vidareutvecklas på ett företag i utveckling, med en nyfikenhet inom ny teknik såväl som ditt företags kärnverksamhet. För att passa in i teamet är du troligtvis nyfiken och kommunikativ, analytisk och pedagogisk samt trivs att arbeta tillsammans med andra. Du behöver ha förmåga att kombinera eget driv och fortsatt individuell utveckling med en vilja att vara delaktig och kreativ. I rollen behöver du kunna kommunicera både muntligen och skriftligen på svenska och engelska.Ansök tjänstenDenna rekryteringsprocess är ett samarbete med Wise IT. Kontakta rekryterare Anders Johansson vid frågor om tjänsten och ansök gärna redan idag via vårt webbformulär då urval sker löpande.2021-04-13AWA grundades som patentbyrå 1897 och har mer än 120 års erfarenheter som våra kunder kan dra nytta av. Med 190 IP-konsulter och mer än 350 medarbetare på 19 kontor i Sverige, Danmark, Norge, Belgien, Nederländerna, Schweiz, Hong Kong och Kina är vi ett av Europas ledande immaterialrättsföretag, och några av de mest framgångsrika företagen i världen har valt oss som strategisk partner.AWA is dedicated to creating a positive employee experience in all jurisdictions where we operate. We have partnered with Great Place to Work® to better understand our employees' experience of trust and pride in the workplace. Our offices in Denmark and Sweden have already been certified as a Great Place to Work® since 2020 and we are actively working on extending certification across all our offices.Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareanställningMånadslön - Fast lönSista dag att ansöka är 2021-04-28Wise IT AB5688593