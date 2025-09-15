Junior Teknisk Säljare
2025-09-15
DM TAK är ett stabilt, professionellt och sedan länge, växande företag som arbetar med högkvalitativ takläggning och takservice i Stockholmsregionen. Vi jobbar för att leverera tak som håller längre. Företaget har idag 24 anställda som i sin tur samarbetar med ca 40 underentreprenörer. Verksamheten utgår från våra lokaler i Länna Industriområde. Just nu söker vi en person som kan hjälpa våra framtida kunder att hitta rätt lösningar för deras tak och därför söker vi dig som vill anta rollen som
SERVICEINRIKTAD JUNIORSÄLJARE
Vad innebär den här rollen?
Som säljare på DM-TAK så representerar du ett av Sveriges mest kvalificerade takföretag. Du representerar kvalité, professionalism och en leveransavdelning som gör allt för att kunden skall bli helt nöjd. Du kommer jobba med många kunder parallellt både per telefon och via personliga möten på plats hos kunden. Vissa affärer kan du avsluta väldigt snabbt medan andra kan ta från veckor till månader och ibland kan det ta ännu längre tid.
Du kommer löpande få prospekts att kontakta och det rör sig normalt om privatkunder, representanter för bostadsrättsföreningar och fastighetsskötare.
Vad krävs av dig?
Du gillar att hjälpa människor och vet att du har en god kapacitet och stort intresse att hjälpa kunder ta bra beslut. Så även om du inte arbetar som säljare idag så har du visat att du är produktiv och att du är beredd att jobba hårt för att nå uppsatta mål både på kort och lång sikt. Vi ser det som självklart att du behärskar svenska väl i både tal och skrift samt har datorvana och körkort.
Vad erbjuder vi?
Du kommer få intressanta utmaningar och med tiden kan du växa in i rollen som en fullt etablerad och kunnig toppsäljare genom att skapa massor av nöjda kunder. Du kommer erhålla en grundutbildning i vårt sätt att sälja och i takt med att du producerar så ser vi till att du får mer träning så att du kan fortsätter att växa och ta dig an större säljuppdrag.
Du kommer jobba i ett team där vi stöttar varandra genom att alla gör sitt bästa och driver på. Du kommer jobba i ett bolag som har väldigt höga ambitioner när det gäller tillväxt och det är därför vi vill ha med dig på den här resan. Vi ger dig tydliga arbetsuppgifter med en vettig struktur, bra instruktioner och med erfarenhet blir du än mer effektiv och då väntar större ansvar om du är intresserad av det.
Vi värnar om rak och tydlig kommunikation för att skapa trygghet och stabilitet. Du kommer få jobba mot uppsatta och tydliga mål som följs upp. Tillsammans skapar vi en arbetsplats där alla kan utvecklas, där idéer tas på allvar och där produktion och framgångar firas. I tillägg till en fast lön kommer du ha provision.
Låter det här som ett jobb för dig? Skicka då gärna in din ansökan redan idag! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare DM TAK AB
(org.nr 556724-6623), http://www.dmtak.se Kontakt
Besma Algaban besma@dmtak.se Jobbnummer
9508030