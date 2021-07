Junior Teamledare - Kungälvs Livs AB - Säljarjobb i Kungälv

Prenumerera på nya jobb hos Kungälvs Livs AB

Kungälvs Livs AB / Säljarjobb / Kungälv2021-07-07Drömmer du om att arbeta med ledarskap i någon form? Kanske bli försäljningschef, butikschef eller ICA-handlare? Då är detta en perfekt tjänst för dig - nu får du börja praktisera ditt ledarskap direkt här på Maxi Kungälv! Vi söker engagerade och ambitiösa medarbetare med förmågan att driva och motivera andra. Genom tjänsten som junior teamledare här på i butiken så erbjuds du ett 2,5 år långt utvecklingsprogram och en språngbräda för att komma vidare i din karriär.2021-07-07Tjänsten som junior teamledare är en uppdatering av vårt tidigare traineeprogram. Positionen som junior teamledare har du i två och ett halvt år och ger den som vill möjlighet att bygga en karriär hos oss på Maxi Kungälv och praktisk erfarenhet av att leda och driva team i daglig drift. Under anställningstiden varvas praktiskt arbete på våra olika avdelningar med utbildningsprogram i ledarskap och drift, interaktiva webbutbildningar, teoretiska internutbildningar, mentorskap och studiebesök tillsammans med medarbetare i samma roll.Under utbildningstiden kommer du att ha fem olika placeringar inom butiken och därmed få en bred kompetens och möjlighet att leda olika team med målet att lära dig verksamheten från grunden och bygga nätverk inom företaget. Du kommer att tränas inom driftsrelaterade arbetsuppgifter men huvudsakligt fokus kommer att ligga på att utveckla och träna ditt ledarskap och din förmåga att kommunicera, motivera och nå resultat. Du kommer att ha stor möjlighet att själv påverka var och med vad du vill jobba och vilka personliga egenskaper du önskar utveckla. Vi finns med dig längs vägen!Vi söker dig somHar stora ambitioner och arbetar målinriktat för en karriär i ledande befattningÄr nyfiken och orädd och strävar efter ständig personlig utvecklingBrinner för att skapa engagemang och är en kommunikativ ledareTycker om kundkontakt och att ge service i världsklassÄr en entusiastisk person med stark inre motor som tycker om högt tempoÖvrig informationTjänsten är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning, schemalagt 30 h i veckan. Arbetspassens tider är fördelade över butikens öppettider. Tillträde vecka 37. Lön enligt avtal (Handelsavtalet).Är du intresserad?Sista ansökningsdag är 2021-07-31. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så skicka därför in din ansökan så snart som möjligt.Har några frågor kring tjänsten eller rekryteringsprocessen?Då är du varmt välkommen att kontakta Gunnel Alexandersson via mail på gunnel.alexandersson@maxi.ica.se Observera att vi inte tar emot några ansökningar via e-post, du ansöker via länken nedan.Vi ser fram emot din ansökan!Sista dag att ansöka är 2021-07-31Kungälvs Livs ABGymnasiegatan 844234 Kungälv5852081