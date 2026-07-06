Junior Svetsare

Best Bemanning & Rekrytering I Sverige AB / Svetsarjobb / Arboga
2026-07-06


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Gustafssons Mekaniska Verkstad i Arboga Rekryterar
Är du nyutbildad svetsare som vill vidare i din karriär? Hos oss kommer du att få de bästa förutsättningarna för det.
Du kommer att få en upplärningsplan och en erfaren mentor vid din sida.
Vill du arbeta med svetsning i en industriell miljö och bidra med dina färdigheter i ett sammansvetsat produktionsteam? Vi söker dig med erfarenhet av att svetsa Svartplåt, Rostfritt och Aluminium och som vill arbeta och utvecklas i en mycket varierad produktionsmiljö med stort eget ansvar och förbättringsorienterad kultur.
Om rollen
I rollen arbetar du med svetsning av svartplåt, rostfritt och aluminium i framför allt korta produktionsserier mellan 1-10 detaljer per produktionsbatch åt våra kunder som finns i många olika branscher. Vi är specialister på låg volym och hög mix med högt ställda kvalitetskrav där du är en avgörande faktor för vår framgång.

Publiceringsdatum
2026-07-06

Dina arbetsuppgifter
Utföra MIG/MAG, TIG eller annan förekommande svetsmetod på svartplåt, rostfritt och aluminium enligt specifikation

Läsa och tolka ritningar, svetsprocedurer och arbetsinstruktioner

Förbereda material genom skärning, slipning och montering inför svetsning

Utföra kvalitetskontroller och egenkontroller samt rapportera avvikelser

Samarbeta med teamet för att upprätthålla ett effektivt produktionsflöde och hitta/sprida bästa arbetssätt

Deltaga i arbetsplatsens förbättringsarbete samt följa gällande arbetsmiljöföreskrifter

Bidra till dokumentation av utfört arbete och materialspårbarhet

Kvalifikationer och erfarenhet

Grundutbildning i MIG/MAG och/eller TIG

Förmåga att läsa ritningar

Goda språkkunskaper i svenska i tal och skrift

God fysisk förmåga för praktiskt arbete

Dina personliga egenskaper
Säkerhetsmedveten och förmåga att följa givna rutiner

Noggrannhet, kvalitetsmedvetenhet, ansvarstagande och självgående

Strukturerad och lösningsorienterad

Flexibel och bra på att samarbeta i team

Initiativtagande med vilja att bidra till förbättringar

Anställningsform och arbetstider

Tillsvidareanställning

Heltid, arbetstider enligt överenskommelse; skiftarbete kan förekomma

Kollektivavtal, tjänstepension och försäkringar enligt gällande avtal

Placeringsort Arboga

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8021260-2086649".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Best Bemanning & Rekrytering i Sverige AB (org.nr 556786-7352), https://jobb.bestbemanning.nu
Järnvägsgatan 4 (visa karta)
731 30  KÖPING

Arbetsplats
Best Bemanning & Rekrytering AB

Jobbnummer
9993253

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