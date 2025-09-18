Junior Surface Designer - Design möter Teknik
2025-09-18
Är du en kreativ och tekniskt nyfiken person som gillar att lösa problem i en dynamisk miljö? Vill du vara med och forma framtidens truckar tillsammans med ett världsledande företag? Då kan du vara vår nästa Surface Designer på Toyota Material Handling i Mjölby!
Som Surface Designer på Toyota kommer du att arbeta med:
* Skapa ytmodeller utifrån skisser, designmodeller och instruktioner
* Arbeta nära både industridesigners och konstruktörer - kommunikation är nyckeln!
* Vara delaktig i flera parallella projekt med varierande deadlines
* Bidra till att skapa tidiga konceptmodeller fram till A-ytor för verktygsbeställning
* Lära dig att navigera i en kreativ och ibland ostrukturerad utvecklingsmiljö
Vi söker dig som:
* Har en ingenjörsutbildning/YH-utbildning eller motsvarande inom design, surface design, teknik eller produktutveckling
* Har grundläggande kunskaper i Alias eller liknande verktyg
* Har viss erfarenhet av CAD-program som Catia V5 - eller är nyfiken på att lära dig
* Är kommunikativ och trivs med att samarbeta över olika discipliner
* Är målinriktad och drivs av att hitta lösningar
Erfarenhet av Enovia eller SubD är meriterande, men inget krav. Det viktigaste är att du har rätt inställning och vill utvecklas tillsammans med oss.
Vilka är R&D Toyota Material Handling?
Toyota Material Handling är världsledande inom materialhantering och vi gör stora investeringar för att möta framtidens behov. På vår R&D-avdelning i Mjölby arbetar 300 medarbetare med utveckling av våra produkter och tjänster samt nya innovativa lösningar. På Toyota arbetar vi med ett helhetsperspektiv där medarbetarna har ansvar från koncept till färdig produkt.
På Toyota förenar vi klassisk konstruktion med modern teknik inom automation, IoT och AI. Vårt produktutbud sträcker sig från manuella handtruckar till förarlösa fordon med avancerad teknik. På R&D avdelningen arbetar vi med korta utvecklingscykler för att möta efterfrågan på en snabbt växande marknad.
Tillsammans arbetar vi i tvärfunktionella team med agila arbetsmetoder. Vardagen på R&D varvas mellan teori och praktik med stora möjligheter för våra ingenjörer att testa sina nya tekniska lösningar i praktiken i vårt omfattande moderna testlabb. Vår storskaliga produktion ligger vägg i vägg med R&D vilket skapar goda förutsättningar för direkt feedback från produkternas praktiska tillämpning.
Medarbetarna inom R&D beskriver våra chefer och ledare som inkluderande, närvarande och prestigelösa. Vi på Toyota är måna om att skapa ett familjärt arbetsklimat med möjlighet till personlig utveckling och goda karriärmöjligheter.
Toyota som arbetsgivare
På Toyota Material Handling eftersträvar vi att vara en vänskaplig, trygg och framåtsträvande arbetsplats. Kulturen bygger på Toyotas värdegrund, där respekt och ett omsorgsfullt agerande är ledord i det dagliga arbetet. Vår ambition är att stärka konkurrenskraften genom att öka mångfalden i verksamhet och ta vara på olikheter. Genom vårt framstående miljöarbete, ambitiösa klimatmål och vår personalpolitik arbetar vi för att vara en hållbar arbetsgivare.
För att skapa förutsättningar till en hållbar vardag erbjuder vi våra medarbetare flextid och möjlighet till distansarbete på deltid. Vi har goda träningsmöjligheter med fri tillgång till gym och gruppträning samt ett generöst friskvårdsbidrag.
Din ansökan
Låter det intressant? Ansök i så fall senast 2025-10-02. Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan redan idag. Du som söker jobb och har skyddad identitet ska kontakta HR, som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess.
Kontakta gärna våra medarbetare för mer information
* Hannah Marmelid , Rekryterande Gruppchef, 0730794389
* Jenny Walette , Avdelningschef, +46722180144
* Matilda Norberg, Talent Acquisition Partner, matilda.norberg@toyota-industries.eu
Instagram: ToyotaMHsweden
Linkedin: Toyota Material Handling Manufacturing Sweden AB
