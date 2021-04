Junior supporttekniker / IT-Support / Servicedesk / IT - Bravura Sverige AB - Supportteknikerjobb i Värnamo

Prenumerera på nya jobb hos Bravura Sverige AB

Bravura Sverige AB / Supportteknikerjobb / Värnamo2021-04-06Om Bravura:Bravura är ett bemannings- och rekryteringsföretag för organisationer som vill hitta Next Gen Professionals. Hos oss finns massor av jobbmöjligheter, framförallt för dig i början av karriären med 0-8 års erfarenhet. Via oss kan du jobba som konsult eller bli rekryterad. Hitta ditt drömjobb - vi hjälper dig att lyckas!2021-04-06Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos HESTRA-Handsken.HESTRA är ett av de ledande internationella handskmärkena inom skidåkning, friluftsliv och fritid. Familjeföretaget Martin Magnusson & Co grundades 1936 och drivs idag av tredje och fjärde generationen Magnusson. Handskarna tillverkas i egna fabriker där företaget själva köper in skinn, tyg, foder och andra material. Detta säkerställer en hög kvalité och en god kontroll över produktionskedjan. Design och produktutveckling görs i samarbete med några av världens bästa skidåkare och professionella äventyrare under ledning av huvudkontoret i småländska Hestra. Flera av företagets modeller görs också för hand av Europas mest erfarna handskmakare.Under 2018 tillverkades cirka 2 miljoner par handskar. Företaget har cirka 70 anställda i Sverige med dotterbolag i USA och Tyskland samt agenter, distributörer och återförsäljare i över 30 länder.I rollen som supporttekniker arbetar du med att supportera företagets IT-miljö och självständigt felsöka för att hitta lösningar på tekniska problem. Du tar emot samtliga lokala ärenden och är kontaktperson mot företagets externa parter när det gäller IT. Vidare arbetar du med att lösa varierande driftstörningar och frågor kring bland annat nätverk och skrivare. Du säkerställer att IT-miljön är modern och funktionell samt att datorer och program passar företagets behov. Du lägger upp nya användare och andra kontoförändringar i Active Directory samt administrerar inköp och installation av hård-och mjukvara. Därpå utbildar du nya användare i standardapplikationer och säkerhetsfrågor. Du ingår i företagets IT-avdelning tillsammans med en systemarkitekt och IT-ansvarig!Utbildning, Erfarenhet och personliga egenskaper:Avslutad eftergymnasial utbildning inom IT eller motsvarade arbetslivserfarenhet som exempelvis IT-supportteknikerTala och skriva obehindrat i svenska och engelskaGoda kunskaper i AD, Office 365 och Windows-miljöer (meriterande)Stort tekniskt intresse för IT och service (starkt meriterande)Som supporttekniker har du en god kommunikativ förmåga då du pratar med många användare dagligen och räds inte för att ledsaga personer på plats eller per telefon samt ge instruktioner när de jobbar från annan ort. Som person är du uppmärksam och tillmötesgående samt har ett stort intresse för att hjälpa andra. Du sätter alltid användarna i fokus och anstränger dig för att leverera lösningar. För att trivas i rollen gillar du att ha tempo i ditt arbete och kan hantera flera uppgifter parallellt utan att det påverkar kvaliteten i det du gör. Vidare trivs du med varierande arbetsuppgifter som kan ändras från dag till dag och vid behov kan du snabbt prioritera om och prioritera rätt. Stor vikt läggs på personlig lämplighet.Övrig information:Start: Omgående med hänsyn till uppsägsningstigPlats: HestraLön: Enligt överenskommelseFunderingar kring Bravuras rekryteringsprocess? Du finner svar på de vanligast förekommande frågorna härÄr du nyfiken på hur vår rekryteringsprocess är upplagd? Du hittar mer information här: https://www.bravura.se/din-karriar. Har du frågor om tjänsten eller kring din registrering är du välkommen att kontakta vår kandidatsupport på vår chatt, info@bravura.se eller 08-400 240 50 så hjälper vi dig. Ange vilken tjänst det gäller.Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval. Välkommen med din ansökan!Sökord: IT, Support, Teknisk Support, servicedesk, helpdesk, AD, Active directory, Microsoft, Office 365, Windows, Google Cloud, heltid, Hestra, Gislaved, Jönköping, Värnamo, onsiteVaraktighet, arbetstidHeltid TillsvidareEnligt överenskommelse.Sista dag att ansöka är 2021-04-25Bravura Sverige AB5673224