Junior Strategisk Inköpare
2026-02-09
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en strategisk inköpare som vill förstärka en etablerad organisation med ansvar för kommersiella frågor kopplade till underleverantörer och inköp på en lokal site. Rollen är central i inköpsarbetet och innebär nära samverkan med flera intressenter i en miljö med säkerhetsskyddskrav.
ArbetsuppgifterHantera och koordinera kommersiella frågor kopplade till underleverantörer och inköp för den lokala siten.
Koordinera samarbetet mellan KAM och taktiskt inköp för att säkerställa effektiva inköpsflöden.
Vägleda och bidra med struktur för hur inköpsarbetet ska bedrivas på siten.
Krav1-3 års erfarenhet inom relevant område med påvisad kompetens.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
