Junior Sourcing & Procurement till Arvika
Vill du ha ett konkret ansvar från dag ett och arbeta nära leverantörer i en av Sveriges viktigaste industrier? Då kan det här vara en möjlighet för dig.
Om rollen
Som Junior Sourcing & Procurement ansvarar du för materialtillgängligheten för en leverantörsportfölj hos ett ledande företag inom fordonsindustrin. Du följer upp och hanterar leverantörernas leverans, dina steakholders behov och kvalitet dagligen. Vidare bidrar du till långsiktig utveckling inom logistik och leveransprecision.
Hur kan du bidra? Förmodligen med en hel del saker, men framförallt detta:
• Säkerställa materialtillgänglighet för din leverantörsportfölj
• Hantera behov och beställning av material enligt definierade processer
• Följa upp leverantörernas kvalitet och leveransprecision dagligen
• Bidra till leverantörernas långsiktiga utveckling inom leverans och logistik
• Kommunicera internt och bedöma behov hos dina stakeholders
• Arbeta strukturerat med problemlösning och förbättringsarbete (lean)
• Använda digitala verktyg och AI i planering och uppföljning
Vi söker dig som
• Har akademisk bakgrund inom t.ex. Industriell Ekonomi, Logistik eller Supply Chain
• Vill arbeta långsiktigt i Arvika
• Är lösningsorienterad och trivs med ett högt tempo och varierande uppgifter
• Kommunicerar tydligt på svenska och engelska
• Har ett intresse för lean, digitalisering och effektiva flöden
Vad kan vi erbjuda dig?
Under Academy-året är du anställd av New Minds och arbetar hos vår kund i Arvika. Du ingår i en Academy-grupp och genomför ett strukturerat utbildningsprogram med fokus på strategiskt inköp, förhandling, AI-verktyg och leverantörsrelationer. Målet är en tillsvidareanställning hos kunden efter avslutat Academy-år. New Minds är inte ett typiskt rekryteringsföretag; vi ser oss själva som en personlig länk mellan dig och ditt drömjobb. Oavsett om du vill arbeta som programmerare, projektledare eller testare, har vi på New Minds nätverket, erfarenheten och viljan att göra din framtid precis som du vill att den ska vara. Vi tror på att bygga ett starkt team genom aktiviteter som AWs, sommarfester och kickoff där du får bygga ett nätverk och ha kul med dina kollegor. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-27
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare New Professional Minds AB
(org.nr 556990-8105), https://jobs.newminds.se
671 31 ARVIKA Arbetsplats
