Junior snickare/hantverkare
2025-11-12
Nator Personal
Vill du vara med och bygga framtiden? Vi söker nu nya medarbetare som vill ansluta till vårt team av hantverkare. Idag är vi ett 30-tal medarbetare på Nator Personal som arbetar som anläggare och snickare. Att arbeta tillsammans med oss ska vara enkelt, att skapa bra relationer med våra medarbetare och kunder är och har varit nyckeln till vår framgång. Är du en person som brinner för service och är lösningsorienterad i ditt arbete är vi rätt arbetsgivare för dig.
Tjänsten
Som snickare hos oss kommer ingen dag vara den andra lik då vi har många olika kunder med olika typer av projekt. På Nator Personal är vi ett team och vi arbetar tillsammans, därför är det viktigt att du trivs att arbeta i team. Arbetet är främst förlagt i Stockholmsområdet, arbetstider är 7-16, mån-fre, 40h i veckan. Start enligt ö.k.
Vi tror du har minst 1 års erfarenhet av liknande arbete eller erfarenhet från studier inom bygg. Det viktigaste är att du är flexibel, öppen för nya utmaningar och vill utvecklas i din yrkesroll. Som person är du en lagspelare som gillar att ta för dig på arbetsplatsen. Du känner stort ansvar och stolthet i det arbete du levererar. I övrigt är du punktlig, pålitlig och bidrar med ett gott humör på arbetsplatsen. Det är ett krav att kunna kommunicera bra på svenska eller engelska.
Du erbjuds
En trygg arbetsgivare som är mån om ditt mående
Lön enligt kollektivavtal
Vid frågor om tjänsten kontakta alexander.ytterberg@nator.se
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
