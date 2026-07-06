Junior Säljare till nimly
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2026-07-06
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Nu har du möjligheten att kickstarta din karriär som säljare hos nimly- ett snabbt växande bolag där ditt driv och engagemang värderas högt! Har du ett starkt intresse för att knyta nya kontakter och vårda befintliga relationer? Då kan rollen som Junior Säljare till nimly vara rätt roll för dig. Missa inte chansen, sök redan idag då vi går igenom urvalet löpande!Publiceringsdatum2026-07-06Om tjänsten
nimly utvecklar lösningar för de som vill ha ett enklare sätt att låsa och låsa upp ett tryggare hem. nimly är en del av RCO Group som även består av RCO Security, Din Box och Swedlock. nimly är experter på smarta lås och vill att det ska vara smidigt att gå hemifrån men ändå ha kontroll över dörren när man inte är hemma.
I rollen som Junior Säljare är ditt huvudsakliga fokus att bearbeta både befintliga och nya kunder på den svenska marknaden. En betydande del av din arbetsdag kommer att spenderas ute hos kunder, vilket ger dig möjlighet att interagera med olika människor och bygga starka relationer. Rollen innebär en stor del resande då du kommer att besöka kunder över hela Sverige. Dina arbetsuppgifter kommer att gå i linje med din personliga utveckling och tillväxt och du kommer att ha tydligt uppsatta mål/KPI som du arbetar mot. Du kommer att introduceras in i en välkomnande miljö och erbjuds upplärning och stöttning från dina kollegor.
Du erbjuds
En roll med stor frihet under ansvar
Möjligheten att utvecklas på ett personligt och yrkesmässigt plan
Möjligheten att bli en del av ett härligt team med god stämning
TjänstebilDina arbetsuppgifter
Genomföra kundbesök och lära känna deras specifika behov, önskemål och utmaningar
Utveckla och underhålla starka relationer med befintliga kunder
Utbilda kunder i nimlys produkter
Ansvara för uppföljning och kundvård
Sköta säljadministration i CRM-system löpande
Delta på mässor och kundfrämjande event
Vi söker dig som
Har en gymnasial utbildning
Innehar B-körkort
Har ett genuint intresse för försäljning och teknik
Skriver och talar obehindrat både på svenska och engelska då språken kommer användas i det dagliga arbetet
Det är meriterande om du har
Tidigare säljerfarenhet där du fått träffa kunder fysiskt
Tjänsten innefattar resor inom Sverige vilket kräver en personlig situation som tillåter resor, resorna inkluderar ofta övernattningar.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Hjälpsam
Målmedveten
Social
Socialt självsäker
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZVQZIT". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Solnavägen 3H (visa karta
)
113 63 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
9994487