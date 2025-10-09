Junior Säljare - Fast månadslön
2025-10-09
Som Sveriges och en av Europas ledande aktörer inom energiteknik driver vi på energiomställningen med solenergi och smarta energilösningar. Nu söker vi en Junior säljare/Mötesbokare som vill kickstarta sin karriär inom försäljning. Är det du?
Vad erbjuder vi dig - Life as a Power Shifter Utvecklingsmöjligheter - Vi ser detta som starten på din säljresa. Målet? Mer seniora roller i vår säljorganisation inom B2C, B2B eller ledarskap.
Fast grundlön + provision - här har du möjlighet att påverka din egen lön! Du har en trygg grundlön, men större delen baseras på provision, desto bättre du presterar, desto mer tjänar du. Och det bästa av allt? Det finns inget lönetak - du sätter ribban! Marknadens bästa erbjudande - Våra produkter och tjänster är oslagbara
En energifylld kultur - Du blir en del av ett sammansvetsat team som har lika mycket fokus på att fira framgångar som att ta sig an utmaningar. Vill du se hur livet hos oss faktiskt ser ut? Följ oss på Instagram: @LifeAtSveaSolar
Om rollen och teamet Det här jobbet passar inte alla. Men kanske är det just dig vi letar efter. "Jag vet exakt hur det känns att vilja mer. Att vilja påverka sin vardag, sin lön och känna att man bygger något på riktigt tillsammans med andra som tänker likadant. Det är precis en sån person jag letar efter nu. Vi är inte en klassisk säljavdelning där alla kör sitt race utan här jobbar vi tillsammans, lär av varandra och pushar varandra varje dag. Och vi har kul på vägen!" - Oliva, Team Lead
Idag är teamet 10 mötesbokare, men ska bli dubbelt så många - och vi vill ha dig med på resan!
Som Mötesbokare på Svea Solar: Skapar du affärsmöjligheter - du kontaktar potentiella privatkunder via telefon och bokar möten som våra säljare tar vidare. Har du fullt stöd - Du får daglig coachning och rätt verktyg för att lyckas inom försäljning Är du med och formar framtiden - teamet växer snabbt, dina idéer och din energi bidrar till att ta oss till nästa nivå. Övrig info: Startdatum för rollen: Omgående Arbetstider: Mån-fre 9-16
Är vi en match? Du behöver ingen tidigare säljerfarenhet - det viktigaste är din inställning och energi! Våra erfarna säljare och din framtida teamlead kommer att coacha dig hela vägen.
Vi vill jobba med dig som: - Tar ansvar för din egen prestation - Drivs av att påverka sin egna lön - Får energi av att jobba med andra som också vill framåt - Tycker om daglig kundkontakt och trivs med att jobba över telefon. Erfarenhet i all ära MEN det är inställningen som räknas hos oss. Vi vet att rätt personlighet och attityd går längre än ett perfekt CV.
Om vår rekryteringsprocess Alla kandidater bedöms på lika villkor, med strukturerade frågor och tester via Alva Labs för att säkerställa en rättvis och inkluderande process - Diversity is key!
Läs mer om vår rekryteringsprocess här. Redo att bli en Power Shifter? Vi går igenom ansökningar löpande, så vänta inte med att skicka in din! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-14
Detta är ett heltidsjobb.
