Junior revisor/revisorsassistent

Especto AB / Redovisningsekonomjobb / Norrköping
2026-07-06


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Especto AB är en del av LR Revision & Redovisning Sverige – ett rikstäckande nätverk av lokalt förankrade revisions- och redovisningsbyråer. Vi kombinerar personligt engagemang med hög kompetens och modern teknik och är nominerade till Årets framtidsbyrå.
Varför Especto?
• Arbeta med moderna digitala verktyg och effektiva processer
• Snabbt eget ansvar i uppdrag för små och medelstora företag
• Stöd och utbildning mot auktorisation
• Lokalt förankrat team i Norrköping och på Gotland – med styrkan från LR-nätverket
• Kultur där idéer välkomnas och utveckling premieras

Publiceringsdatum
2026-07-06

Dina arbetsuppgifter
• Delta i revisioner och analysera finansiella rapporter och processer
• Bidra till digitalisering och effektivisering av arbetssätt
• Ha kundkontakt och skapa långsiktiga relationer

Kvalifikationer
• Nyutexaminerad civilekonom eller likvärdig utbildning inom redovisning/revision/ekonomi
• Noggrann, nyfiken och engagerad
• Intresse för företagande, teknik och rådgivning
• Meriterande med praktik/extraarbete, men inget krav

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23
E-post: rekrytering@especto.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Junior revisor".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Especto AB (org.nr 556998-4502), http://www.especto.se
Malmgatan 5 (visa karta)
602 23  NORRKÖPING

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Delägare
Ola Jakobsson
ola.jakobsson@especto.se
0723319428

Jobbnummer
9994563

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