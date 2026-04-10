Junior registrator
Är du intresserad av att driva och utveckla frågor om informationsförvaltning tillsammans med oss? Vill du bidra i en verksamhet som är kreativ och forskningsintensiv? Då kan FOI vara din nya arbetsplats! Vi erbjuder ett arbetsliv i balans, en utvecklande arbetsmiljö och ett samhällsviktigt arbete! FOI är i en stark tillväxtfas och vi söker nu en junior registrator för ett tidsbegränsat uppdrag! Publiceringsdatum2026-04-10Om tjänsten
I uppdraget som registrator hanterar du myndighetens offentliga handlingar. Du kommer att ha ansvar för registrering, avslut och arkivering av upphandlingsärenden. I uppdraget ingår också att genomföra kvalitetsgranskning av ärendena i ärendehanteringssystemet. Du kommer att ingå i ett team med registratorer och arkivarier som tillsammans arbetar med och utvecklar FOI:s dokumenthantering och informationsförvaltning i olika projekt.
Du kommer att ingå i sektion Informationsförvaltning inom Juridikenheten som tillhör avdelningen Forskningsstöd. Inom sektionen arbetar arkivarier, registratorer och en sektionschef. Sektionen består idag av 10 medarbetare. Sektionen är placerad i Kista.
FOI finns på fyra platser: Stockholm-Kista, Umeå, Stockholm-Grindsjön och Linköping. Du kommer att ingå i enheten Informationsförvaltning som tillhör avdelningen Forskningsstöd.
Har du den kompetensprofil vi behöver? Kvalifikationer
Avklarad eller snart avklarad registrators- eller arkivarieutbildning.
Du har dokumenterade kunskaper om de lagar och förordningar som styr dokumenthantering inom offentlig förvaltning, inklusive offentlighets- och sekretesslagstiftningen.
Det krävs också att du har en mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, på svenska såväl som engelska.
erfarenhet av diarieföring, ärendehantering och arkivering
arbetat i ärendehanteringssystemet Platina
arbetat på statlig myndighet
För att trivas och lyckas i rollen som registrator är en positiv inställning gentemot arbetsuppgifterna och verksamheten avgörande. Ett gott samarbete och tydlig kommunikation med kollegor är nödvändigt. Du förväntas ta ansvar för dina uppgifter och driva uppdraget framåt på ett strukturerat och effektivt sätt. Det krävs samtidigt att du trivs med att arbeta självständigt. I urvalsprocessen kommer stor vikt att läggas vid dina personliga egenskaper. Arbetsresor till vår verksamhetsort i Linköping förekommer.
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Vi erbjuder en unik arbetsplats där du får möjlighet att arbeta med det som är viktigt för totalförsvaret och hela samhället. Forskningen tillämpas både inom försvarsmyndigheter och hos civila aktörer och spelar en avgörande roll i att bygga en relevant och effektiv försvarsförmåga.
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Tjänsten är en särskild visstidsanställning på 9 månader med möjlighet till tillsvidareanställning.
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via ansökningsknappen senast den 3 maj, 2026!
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Åsa Strandberg. Fackliga företrädare är Jon Grumer (Saco-S) och Eddie Krusten (OFR/S - ST) Samtliga nås på 08-555 030 00.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning efterfrågas vidimerade kopior på de utbildningar och tjänstgöringsintyg som är relevanta för tjänsten.
FOI är en myndighet varmed inlämnade ansökningshandlingar blir allmän handling som på begäran kan lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.
Erbjudanden från rekryteringsföretag undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Totalförsvarets Forskningsinstitut, Foi
(org.nr 202100-5182), https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Gullfossgatan 6 (visa karta
)
164 90 KISTA
FOI Totalförsvarets Forskningsinstitut
9848715