Junior Redovisningsekonom/controller sökes till företag i Segelt - Studentconsulting Sweden AB (Publ) - Redovisningsekonomjobb i Stockholm

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Redovisningsekonomjobb / Stockholm2021-04-09Är du nyutexaminerad ekonom? Är du ambitiös och självgående? Då kan vi ha tjänsten för dig!Nu söker vi för kunds räkning en junior redovisningsekonom / controller. Vår kund är ett mellanstort familjeföretag som arbetar med lyftredskap och lyftanordningar för svensk industri. Vår kund har kontor i fem svenska städer och söker nu förstärkning till ekonomiavdelningen på Stockholmskontoret. Du kommer att tillhöra ett team om 3 personer. I rollen som junior redovisningsekonom hos vår kund kommer dina arbetsuppgifter bland annat bestå av:Löpande redovisningKund-/leverantörsreskontraLönsamhetsutredningarControllingOptimering av flöden i systemMånadsvis avstämning av tilldelade balanskontonVara med och utveckla systemBokslutsarbeteUppdraget innebär att du är anställd av oss på StudentConsulting men arbetar hos vår kund i Segeltorp söder om Stockholm. Tjänsten är på heltid under kontorstider måndag- fredag. Tjänsten inleds med en provanställning där du är anställd via oss på StudentConsulting, för rätt person finns goda möjligheter för övertag till kund efter 6 månader. Tjänsten startar i mitten på maj.2021-04-09Vi söker dig som har läst en eftergymnasial utbildning med inriktning ekonomi. Det är meriterande om du har arbetat som ekonomiassistent tidigare. Du har goda kunskaper i Officepaketet samt har lätt för att sätta dig i affärssystem. Som person är du pålitlig och ambitiös - du har viljan att lära dig mer och vill bidra till teamet. Vidare är du utåtriktad och framåt, du ser vad som behöver göras och är initiativtagande. Låter det här som något för dig?Skicka in din ansökan redan idag! Urval sker löpande.Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi rekryterat över 11 000 personer det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.se Varaktighet, arbetstidVisstidsanställning 6 mån eller längreFast lönSista dag att ansöka är 2021-05-11Studentconsulting Sweden AB (Publ)5681297