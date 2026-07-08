Junior projektledare inom IT till Skyresponse
Bravura Sverige AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
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Har du erfarenhet av projektledning inom en teknisk miljö och vill använda den för att göra skillnad för människor? Hos Skyresponse får du leda spännande implementerings- och integrationsprojekt inom larmhantering, i en internationell verksamhet som växer.Publiceringsdatum2026-07-08Om tjänsten
Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos Skyresponse.Om företaget
Skyresponse grundades 2012 och är ett svenskt teknikföretag som erbjuder lösningar för larm- samt händelsehantering, främst inom personlig omsorg, inklusive äldreomsorg, och personlig säkerhet, men i allt större utsträckning även inom smarta byggnader och andra IoT-områden. Vi hanterar över 16 miljoner larm och händelser per månad för mer än 700 slutkunder i Europa, både inom kommuner och företag.
Skyresponse säkerställer under högsta möjliga tillgänglighet att åtgärder alltid når rätt person, maskin eller system genom en konfigurerbar larmregelmotor. Alla tjänster är molnbaserade, fullt skalbara och globalt tillgängliga. Via deras öppna API:er tillåter de sina partners att snabbt integrera nya enheter för larm, utbyta information och data till andra plattformar.
Skyresponse har kontor i Stockholm och Luleå, och har även medarbetare i Storbritannien och UkrainaDina arbetsuppgifter
I rollen som projektledare ansvarar du för att driva olika typer av projekt kopplade till Skyresponse plattform. Projekten är ofta av mindre till medelstor karaktär, men varierar i innehåll, från integrationer till utvecklingsinitiativ och onboarding av nya partners.
Rollen innebär många kontaktytor där du driver dialog med både partners, slutkunder och interna team. Du ansvarar även för uppföljning, kvalitetssäkring, testning och att leveranser slutförs – inklusive att säkerställa att arbete faktureras korrekt.
I rollen kommer du även:
• Säkerställa en professionell leverans och nöjda samarbetspartners
• Leda implementerings- och utvecklingsprojekt med externa och interna kontaktytor
• Fastställa övergripande projektplaner med beräknad tidsåtgång
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
• Relevant eftergymnasial utbildning inom, projektledning, IT eller motsvarande arbetslivserfarenhet
• Meriterande med tidigare erfarenhet av projektledning, helst inom IT-miljö
• Goda kunskaper inom svenska och engelska i tal och skrift
Vi ser att du som söker är en driven, kommunikativ person som trivs med att arbeta med många kontaktytor samt har förmåga att motivera andra mot gemensamma mål. Du ser projektets mål i sin helhet samtidigt som du lyssnar på andras idéer och tar in deras åsikter på ett sätt som skapar förtroende samt möjliggör en lyckad leverans.
Du anstränger dig för att leverera lösningar genom att jobba rådgivande i kontakt med samarbetspartners, slutkunder och ditt interna team, varpå du lägger ner tid på att skapa god kontakt med dem och förstå de tekniska förutsättningarna. Då du förväntas driva projekt självgående från start till slut ser vi även att du är en van planerare med god struktur som trivs i en roll med frihet under ansvar.
Varför jobba hos Skyresponse?
Hos Skyresponse blir ditt arbete aldrig abstrakt. Varje projekt du levererar implementation eller integration bidrar direkt till att fler människor - inte minst äldre och andra sårbara grupper - kan känna sig trygga i sin vardag.
Utöver det meningsfulla uppdraget får du:
• Vara med på en internationell tillväxtresa, där bolaget expanderar snabbt i Europa och du kan växa i takt med det
• Arbeta i ett engagerat Customer Success-team med högt i tak, korta beslutsvägar och en platt organisation
• Stort utrymme att påverka - både produktens utveckling och hur kunderna upplever den
• Möjlighet att kontinuerligt lära dig nya system, teknologier och arbetssätt i en dynamisk miljö
• Hybrid arbete med 3 dagar i veckan på något av våra centrala kontor i Stockholm vid Hötorget
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse Plats: Stockholm Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig!
📧 info@bravura.se
📞 010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
#Brillante Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8031327-2092524". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bravura Sverige AB
(org.nr 556752-0803), https://ledigajobb.bravura.se
Hornsbruksgatan 28 (visa karta
)
117 34 STOCKHOLM Arbetsplats
Bravura Jobbnummer
9997004