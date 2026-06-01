Junior Projektledare
2026-06-01
Vill du växa in i en roll där du får ta ansvar på riktigt, lära dig av erfarna kollegor och vara med och driva projekt som gör skillnad? Då kan det här vara nästa steg för dig.
På DataCom driver vi trygg, säker och okrånglig IT för företag som vill att saker bara ska fungera, men också utvecklas över tid. Det ställer krav på struktur, tydlighet och människor som gillar att få saker att hända tillsammans med andra. Nu söker vi en junior projektledare som vill växa tillsammans med oss.
Hos oss får du en roll där du inte förväntas kunna allt från dag ett. Däremot tror vi att du är nyfiken, ansvarstagande och vill utvecklas i en miljö där vi arbetar nära varandra, delar kunskap och tar ansvar hela vägen.
Om rollen
Som junior projektledare på DataCom är du med och driver projekt från start till mål tillsammans med kollegor, kunder och partners. Du stöttar i planering, samordnar aktiviteter, följer upp status och hjälper till att hålla ihop projektets olika delar på ett strukturerat sätt.
Du har kontakt med flera olika intressenter och bidrar till att projektet rör sig framåt med tydlighet, ordning och bra kommunikation. Du fångar upp risker, följer upp avvikelser och ser till att dokumentation och rapportering fungerar som den ska.
Det här är en roll för dig som gillar variation, tycker om att samarbeta och vill utvecklas i ett bolag där teknik, affär och relationer går hand i hand.
Vi tror att du känner igen dig i det här
Du har en eftergymnasial utbildning inom exempelvis ekonomi, IT, teknik eller motsvarande.
Du har 1 till 2 års erfarenhet av projektarbete eller en koordinerande roll, och du trivs när du får skapa struktur, planera och hålla ihop flera delar samtidigt.
Du kommunicerar tydligt i tal och skrift, både på svenska och engelska. Du har goda kunskaper i Office-paketet och en grundläggande förståelse för projektmetodik, till exempel agilt, vattenfall eller hybrid.
Erfarenhet från IT-drift eller IT-outsourcing är mediterande.
Det är extra bra om du också har erfarenhet av
projektverktyg som Jira, Trello eller Microsoft Project, certifiering inom projektledning som IPMA eller PRINCE2 Foundation är meriterande, eller arbete i konsultverksamhet, kundnära roller, förändringsledning eller processutveckling.
För att trivas hos oss tror vi att du är
strukturerad, lösningsorienterad och trygg i samarbetet med andra. Du tar ansvar för ditt arbete, gillar att lära dig nytt och vill utvecklas i en roll där du får kombinera planering, kommunikation och driv.
Vi tror också att du kommer trivas extra bra på DataCom om du uppskattar ett arbetsklimat där man hjälps åt, säger som det är och bryr sig både om leveransen och människorna bakom den.
Därför ska du söka till DataCom
På DataCom får du möjlighet att bygga en stabil grund inom projektledning i ett bolag som tar ansvar, arbetar långsiktigt och växer tillsammans med sina kunder. Vi kombinerar teknik med närvaro, struktur med flexibilitet och höga krav med ett varmt samarbete i vardagen.
Här får du stöd från erfarna kollegor, möjlighet att utvecklas i varierande projekt och chansen att vara med och påverka hur vi arbetar framåt. Vi tror på tydlighet, ansvar och relationer som håller över tid, både med kunder och med varandra.
Känner du igen dig, men inte i varje punkt? Sök ändå. Vi lägger stor vikt vid personlighet, driv och viljan att utvecklas.
Välkommen med din ansökan till DataCom. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-28
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7773771-2029684". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare DataCom Group Nordic AB
(org.nr 556369-7746), https://job.datacom.se
121 77 STOCKHOLM Arbetsplats
