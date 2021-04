Junior projektkoordinator till globalt bolag - Framtiden i Sverige AB - Byggjobb i Mölndal

Framtiden i Sverige AB / Byggjobb / Mölndal2021-04-02Junior projektkoordinator till globalt bolagÄr du en ansvarsfull person som trivs bra i en koordinerande och administrativ roll? Vi söker en lagspelare med sinne för ordning och reda till ett globalt bolag i Mölndal.Låter det som dig? Ansök redan idag!2021-04-02I rollen som projektkoordinator kommer du att agera spindel i nätet, du kommer att ingå i ett team med tre andra och du kommer att få en ordentlig upplärning av dina kollegor samt delta i utbildningar av olika system som du behöver kunna. Du kommer att stötta och avlasta det säljteamet som finns på plats med administrativa arbetsuppgifter. Din roll kommer att vara varierande beroende på behovet men exempel på arbetsuppgifter kan vara:Koordinera ordrar och leveranserBoka transporter- samt leveransbevaka så att beställningar till kunder kommer i tidSkapa fakturor samt kreditar i SAPVara behjälplig angående kreditupplysningar som behövs görasVår kund är ett globalt och världsledande företag inom byggnads och isoleringsmaterial för högpresterande innovativa lösningar med låga koldioxidutsläpp. Uppdraget är att skapa en framtid med obefintligt nettoutsläpp för människors välbefinnande. Du kommer att arbeta på deras kontor i Mölndal och ingå i ett team på 18 personer.För att kunna lyckas i din roll ser vi att du har:Utbildning eller erfarenhet inom administrationSvenska och engelska i tal och skriftVi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som person ser vi gärna att en noggrann problemlösare, du har också konsten att skapa och bibehålla goda relationer med såväl kunder som kollegor.Du är beredd att anta en personlig utmaning och tar dig gärna an nya uppgifter på eget initiativ. Du är en serviceminded person som gillar att agera spindeln i nätet.Vidare är du flexibel och ser möjligheter, du arbetar proaktivt och är självgående.Om du har tidigare erfarenhet av SAP är detta meriterande.Som anställd på Framtiden AB kan du känna dig trygg. Samtliga av våra tjänster omfattas tav kollektivavtal vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, sjukfrånvaro etc.Som anställd på Framtiden får du alltid en personalansvarig som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Personalansvarig har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll samt att säkerställa att du trivs på din arbetsplats.Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige samt i Oslo.För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan gå över och bli anställd direkt hos kundföretaget.Start: Enligt överenskommelseTider: 8-17Ort: MölndalLön: Enligt överenskommelseVi behandlar ansökningar löpande, skicka in din redan idag!Kontaktperson(er)Fanny Reinhardt KångeSista dag att ansöka är 2021-05-02Framtiden i Sverige AB5671168