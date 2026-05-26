Junior Projektkoordinator
Camai Consulting AB / Datajobb / Stockholm
2026-05-26
Vi söker en driven och organiserad Junior Projektkoordinator som vill vara en del av ett större SAP S/4HANA-program. I rollen kommer du att stötta projektet med koordinering, uppföljning och administration i en snabb och dynamisk miljö.Publiceringsdatum2026-05-26Dina arbetsuppgifter
Koordinera leveranser och följa upp aktiviteter
Skapa och uppdatera Jira-ärenden
Säkerställa att leveranser sker i tid över olika team och organisationer
Planera och driva möten samt skriva mötesanteckningar (MoM)
Följa upp actions och nästa steg
Bidra till att utveckla arbetssätt och processer inom streamen
Vi söker dig som
Har arbetslivserfarenhet från en liknande roll
Är organiserad, driven och vill lära dig mer
Trivs i en snabb och föränderlig miljö
Är van att arbeta med PowerPoint och leda/driva möten
Har erfarenhet av Jira och Confluence (meriterande men inget krav)
Detta är en spännande möjlighet för dig som vill utvecklas inom projektledning och arbeta i ett stort internationellt program.
Start: Omgående start med hänsyn till uppsägningstid. Uppdraget är på heltid och är tillsvidare
Placeringsort: Stockholm
Ansökan: Intervjuer sker löpande och tillsättning sker vid rätt match
Vad vi står för: Vi på Camai erbjuder ett av marknadens branschledande anställningsvillkor med stor frihet som ledord. Vi drivs av att hitta det bästa uppdraget för våra medarbetare. Det roligaste som finns är att hitta en perfekt matchning mellan konsult och kund. Vi vet att alla har ett drömarbete, och vi är ett tight entreprenörsdrivet team som arbetar för att se till att du tycker att det är roligt att gå till jobbet, varje dag. Vi tror att kompetenta människor dras till varandra och vill jobba med likasinnade i spännande kunduppdrag.
Vi har en av marknadens mest förmånliga ersättningsmodell anpassad för en modern konsultorganisation med mycket frihet. Vi har helt enkelt kul tillsammans!
Varför ska du välja oss? Med många års erfarenhet i konsultbranschen har vi valt våra tre värdeord med omsorg; kommunikation, ambition och balans. För att lyckas tror vi att våra medarbetare får vara med och forma sitt arbete efter prioriteringar och intresse i livet. Med din ambition och rätt verktyg från oss ser vi till att du utvecklas och samtidigt belönas på vägen.
Hoppas att du vill vara en del av vår fortsatta tillväxt! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-22
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Camai Consulting AB
https://karriar.camai.se
112 64 STOCKHOLM
