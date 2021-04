Junior projektingenjör/byggingenjör till globalt bolag - Framtiden i Sverige AB - Byggjobb i Mölndal

Framtiden i Sverige AB / Byggjobb / Mölndal2021-04-02Junior projektingenjör/byggingenjör till globalt bolagÄr du en junior byggnadsingenjör och har stort intresse för dimensionering och CAD-projektering? Då är det kanske dig vi söker!2021-04-02Som projektingenjör kommer du att ingå i en stor koncern som arbetar globalt inom isolerings- och byggnadsmaterial, du kommer att tillsammans med dina kollegor bland annat ta fram ritningsunderlag och se till att ni kan leverera de paneler som kunden har beställt. Kommunikationen med beställare och interna kontakter sker först och främst på svenska, men eftersom bolaget är internationellt så sker många interna möten på engelska.Du kommer att bland annat:Ta fram ritningsunderlag från kunder för att kunna producera och leverera produktenRita, dimensionera och mängda samt beställa tillbehörDu kommer att ha kundkontakt med beställare både via telefon och mailRegistrera ordrar i SAPOm man tycker det är roligt kan man även få möjlighet att följa upp offerterVår kund är ett globalt och världsledande företag inom byggnads och isoleringsmaterial för högpresterande innovativa lösningar med låga koldioxidutsläpp. Uppdraget är att skapa en framtid med obefintligt nettoutsläpp för människors välbefinnande. Du kommer att arbeta på deras kontor i Mölndal och ingå i ett team på 18 personer.För att kunna lyckas i din roll ser vi att du har:Högskoleutbildning/byggnadsingenjör eller motsvarandeFlytande svenska och engelskaKunskaper i något CAD programFör denna tjänst lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som person ser vi gärna att en flexibel problemlösare, du har också konsten att skapa och bibehålla goda relationer med såväl kunder som kollegor. Det är viktigt att du tycker att det är roligt och intressant att arbeta i CAD och att du är en noggrann person.Vidare är du flexibel och ser möjligheter, du arbetar proaktivt och är självgående.Skulle du ha tidigare erfarenhet av Autocad är detta meriterande.Som anställd på Framtiden AB kan du känna dig trygg. Samtliga av våra tjänster omfattas tav kollektivavtal vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, sjukfrånvaro etc.Som anställd på Framtiden får du alltid en personalansvarig som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Personalansvarig har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll samt att säkerställa att du trivs på din arbetsplats.Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige samt i Oslo.För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan gå över och bli anställd direkt hos kundföretaget.Start: Enligt överenskommelseTider: 8-17Ort: MölndalLön: Enligt överenskommelseVi behandlar ansökningar löpande, skicka in din redan idag!Kontaktperson(er)Fanny Reinhardt KångeSista dag att ansöka är 2021-05-02Framtiden i Sverige AB5671161