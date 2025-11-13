Junior Project Controller
2025-11-13
Academic Resource söker nu en Junior Project Controller till en större kund inom Life Science.
Uppdraget är ett längre konsultuppdrag och passar dig som har erfarenhet av projekt controlling och trivs i en roll med både operativt och analytiskt ansvar.
Vi ser med fördel att du skickar in din ansökan så snart som möjligt, då önskvärd projektstart är tänkt innan årsskiftet.
Om rollen:
Som Project Controller blir du en nyckelperson i projektens ekonomiska arbete. Du ansvarar för uppföljning, fakturahantering och prognoser, och fungerar som ett viktigt stöd till projektledare och övriga intressenter. Rollen innebär nära samarbete med både ekonomiavdelning och projektteam, där ditt arbete bidrar till god kostnadskontroll och välgrundade beslut.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Följa upp projektens ekonomi, kostnader och intäkter
• Hantera fakturor, inköp och orderflöden i affärssystem (SAP)
• Upprätta prognoser och ekonomiska analyser
• Säkerställa korrekt rapportering och uppföljning enligt rutiner
• Stötta projektledare och bidra till effektiva ekonomiprocesser
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av controlling och fakturahantering
• Har god förståelse för projektfinansiering och ekonomiska flöden
• Har erfarenhet av större affärssystem, gärna SAP
• Har goda kunskaper i Excel
• Är analytisk, strukturerad och noggrann
• Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, i både tal och skrift
• Har förmåga att arbeta självständigt men även samarbeta i team
Publiceringsdatum2025-11-13Dina personliga egenskaper
Vi tror att du är en drivande, engagerad och lösningsorienterad person som gillar att skapa ordning och struktur. Du trivs i en miljö där du får ta ansvar, tänka framåt och bidra till kontinuerlig förbättring.
Meriterande:
• Erfarenhet från tillverknings- eller industriföretag
• Kunskap om kapitalprojekt och interna riktlinjer inom större koncerner
Vi erbjuder:
• Ett spännande uppdrag hos en av våra välrenommerade kunder
• En utvecklande roll med möjlighet att påverka och förbättra processer
• Stöd från ett engagerat konsultteam och kompetenta kollegor
• Attraktiva villkor och möjlighet till förlängning eller vidare uppdrag
Urval och intervjuer sker löpande - så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Klicka på "Sök tjänsten" och fyll i dina kontaktuppgifter.
Ange följande referens när du ansöker: PROCON1125
För frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare via e-post: hakan.johansson@academicresource.se
