Junior problemlösare med passion för utveckling i C - Framtiden i Sverige AB - Datajobb i Malmö

Framtiden i Sverige AB / Datajobb / Malmö2021-04-02Är du i början av din karriär som utvecklare och vill ge dig själva bäst förutsättningar för att lyckas? Ta chansen att söka tjänsten som embeddedutvecklare hos vår kund, här trivs du som vill framåt, omges av hjälpsamma kollegor och har ett genuint teknikintresse!2021-04-02Du kommer att tillhöra ett team som ansvarar för utveckling av inbyggd mjukvara till företagets produkter. Här jobbar du i projektform för att ta fram ny funktionalitet och se till att den övriga Linuxplattformen kvalitetssäkras inför lansering på marknaden. Projekten sträcker sig mellan 8-24 månader och du ingår i ett team med duktiga kollegor. Du är delaktig i hela processen och jobbar med innovativa projekt med den senaste tekniken.Exempel på arbetsuppgifter:Utveckling av mjukvara, främst CProgrammering i LinuxmiljöDesign och implementation av ny funktionalitetVår kund är världsledande inom det de gör. De erbjuder produkter och lösningar baserade på innovativa teknikplattformar. På huvudkontoret i Lund arbetar ca 2000 dedikerade kollegor med att ta fram branschens bästa resultat. Redan från dag ett får du möjlighet att bidra med din kompetens i ett företag som tror på innovation och den enskilda individen. Här möts man av nytänkande, ett klimat där man hjälps åt och där mycket stora utvecklingsmöjligheter finns. Självklart får du en ordentlig introduktion, man månar om sina kollegor och vet att det är viktigt att få rätt förutsättningar för att lyckas.Skallkrav:Eftergymnasial utbildning inom IT, systemutveckling, teknisk fysik eller liknandeErfarenhet av LinuxEngelskaDuktig på hårdvarunära programmeringMeriterande:Erfarenhet från programmering på fritidenDu är engagerad och vill uppnå resultat. För att lyckas och trivas i den här rollen så älskar du att programmera, du gillar utmaningar och problemlösning och du kan arbeta självständigt. Som person är du ödmjuk, positiv och ansvarsfull. Du gillar att jobba i ett högt tempo, komma med nya idéer och hitta lösningar på problemSom anställd på Framtiden AB kan du känna dig trygg. Samtliga av våra tjänster omfattas utav kollektivavtal vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, sjukfrånvaro etc.Som anställd på Framtiden får du alltid en personalansvarig som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Personalansvarig har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll samt att säkerställa att du trivs på din arbetsplats.Framtiden finns till för att världen behöver fler bra företag. Vi levererar personal till företag och samtidigt ger vi jobb till människor. Vi lever efter våra värderingar som är Glädje, Enkelhet och Kör! Vi är specialister på att rekrytera unga talanger, dvs. personer som är i början av sin karriär, till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige samt i Oslo och är ett av Sveriges snabbast växande företag.Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering och vår idé är att minska avståndet mellan utbildningen och arbetslivet. Vi hjälper våra kunder till en bättre framtid genom den personal som vi förmedlar.För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan gå över och bli anställd direkt hos kundföretaget.Start: OmgåendeOmfattning: HeltidTjänstgöringsort: LundUrval sker löpande, skicka in din ansökan redan idag!Kontaktperson(er)Tone Ledje0723-016159Sista dag att ansöka är 2021-05-02Framtiden i Sverige AB5671079