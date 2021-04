Junior mjukvaruutvecklare sökes till företag inom tullbranschen - Framtiden i Sverige AB - Elektronikjobb i Göteborg

Vägen till ditt nästa jobb börjar härÄr mjukvaruutveckling något av det bästa du vet och ligger dig varm om hjärtat? Har du en strävan efter att bli riktigt duktigt och vill bli upplärd av kompetenta arbetskollegor? Sök jobbet!2021-04-02Hos vår kund kommer du jobba i ett scrum-team och vara med att utveckla proffskod för morgondagens digitalutveckling. Du kommer tillhöra ett team med extremt hög kompetens så utvecklingsmöjligheterna är enorma. Det du kommer göra är att underhålla nuvarande system i .Net plattformen samt utveckla nya system.Vår kunds dagliga kärnverksamhet är handel- och tullstrategi. Tjänster de erbjuder är bland annat Brexit Service Hub, konsulttjänster inom handel och tull, handels- och tullutbildningar, tullösningar - myndigheter, UCC Navigator, Customs Trade Digital Soloutions, bokförings- och momstjänster med mera. Företaget har utvecklat ett system för att automatisera många processer för kunder som skeppar deras produkter världen över.Denna tjänsten kräver ett genuint intresse av mjukvaruutveckling som programmeras i .Net och en strävan efter att utvecklas inom just detta.Skallkrav:Grundläggande kompetens inom mjukvaruutveckling med viljan att programmera i Microsofts ramverkSvenska och engelska i tal och skriftMeriterande:Högskole eller Civil-examen inom relevant utbildningUppvisande av utvecklingsprojekt/GithubErfarenhet av tullErfarenhet av att ha jobbat i ett stort bolagSom anställd på Framtiden AB kan du känna dig trygg. Samtliga av våra tjänster omfattas utav kollektivavtal vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, sjukfrånvaro etc.Som anställd på Framtiden får du alltid en personalansvarig som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Personalansvarig har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll samt att säkerställa att du trivs på din arbetsplats.Framtiden finns till för att världen behöver fler bra företag. Vi levererar personal till företag och samtidigt ger vi jobb till människor. Vi lever efter våra värderingar som är Glädje, Enkelhet och Kör! Vi är specialister på att rekrytera unga talanger, dvs. personer som är i början av sin karriär, till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige samt i Oslo och är ett av Sveriges snabbast växande företag.Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering och vår idé är att minska avståndet mellan utbildningen och arbetslivet. Vi hjälper våra kunder till en bättre framtid genom den personal som vi förmedlar.För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan gå över och bli anställd direkt hos kundföretaget.Startdatum: Enligt överenskommelsePlaceringsort: GöteborgArbetstider: KontorstiderOmfattning: 100%Urval sker löpande! Skicka in din ansökan redan idag för att inte missa chansen!Sista dag att ansöka är 2021-05-28