Om uppdraget
Vår kund söker nu en Junior Mjukvaruutvecklare som vill ta nästa steg i sin utvecklarkarriär i en tekniskt krävande och strukturerad miljö. Rollen passar dig som har några års praktisk erfarenhet av mjukvaruutveckling och som vill arbeta nära både systemingenjörer, test och verksamhet. Du blir en del av ett utvecklingsteam där kvalitet, tydliga krav och samarbete står i centrum och där du får möjlighet att bidra i hela utvecklingskedjan - från kravinhämtning till implementation och test.
Dina arbetsuppgifter
I rollen arbetar du med utveckling, vidareutveckling och underhåll av mjukvarukomponenter enligt givna krav och tekniska specifikationer. Arbetet innefattar deltagande i kravinhämtning och kravanalys tillsammans med systemägare och andra intressenter , samt implementation av funktionalitet i enlighet med etablerade arkitektur- och kodprinciper. Du deltar aktivt i testutveckling, testning och kvalitetssäkring av lösningar och arbetar nära test- och verifieringsteam för att säkerställa stabil och korrekt funktion. Rollen innebär även felsökning, buggrättning, dokumentation samt deltagande i kodgranskningar och gemensamma utvecklingsaktiviteter .
Kravprofil
För att vara aktuell för rollen har du 1-3 års erfarenhet av mjukvaruutveckling i professionell miljö. Du har arbetat med ett eller flera programmeringsspråk såsom C++, C, Java, C# eller liknande och har praktisk erfarenhet av att arbeta med krav, exempelvis genom kravinhämtning, kravnedbrytning eller arbete utifrån tekniska specifikationer. Du har även erfarenhet av testutveckling eller testnära arbete och förstår vikten av kvalitetssäkring i utvecklingsprocessen. Du är van att arbeta strukturerat, använda versionshantering såsom Git och kommunicerar obehindrat på engelska i tal och skrift.
Meriterande krav
Det är meriterande om du har deltagit i utveckling av realtidskritiska system eller komponenter med höga krav på tillförlitlighet och prestanda . Erfarenhet från marina ledningssystem eller andra försvars- eller säkerhetskritiska miljöer ses som särskilt meriterande . Även erfarenhet av inbyggda system, hårdvarunära programmering, testautomatisering eller arbete i system med långa livscykler är ett plus.
Personliga egenskaper
Vi söker dig som är analytisk, noggrann och lösningsorienterad. Du trivs med att arbeta strukturerat och tar ansvar för dina leveranser. Du uppskattar samarbete, är kommunikativ och har lätt för att ta till dig nya tekniska områden. Du har ett genuint intresse för teknik, kvalitet och systemutveckling i komplexa miljöer .
Plats, omfattning och period
Plats: StockholmOmfattning: HeltidStart: 2026-02-16 - 2026-08-31Period: Initialt 6-12 månader med möjlighet till förlängning
Säkerhetsskydd
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar med krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
