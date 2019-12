Junior mjukvarutestare sökes till Axis Communications i Lund! - Studentconsulting Sweden AB (Publ) - Datajobb i Lund

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Datajobb / Lund2019-12-21Brinner du för att arbeta med test och har en relevant eftergymnasial utbildning? Är du öppen, ödmjuk och motiveras av att arbeta i team mot gemensamma mål? Då kan det vara just dig vi söker!Axis Communications är innovatörer inom videoövervakning och var första företaget i världen med att lansera en nätverkskamera 1996. De har sedan dess behållit sin ställning som obestridlig marknadsledare inom områdena nätverkskameror och övervakningskameror. De har även etablerat sig som marknadsledare i video encoder-kategorin, och stärker därmed företagets ställning inom området för övervakningskameror. Huvudkontoret är beläget i Lund men företaget verkar globalt via egna kontor och samarbetspartners. Axis befinner sig i en ständig tillväxtfas och präglas av värdeorden: Act as one, Think Big och Always open.I rollen är din huvuduppgift att i alla delar av utvecklingsarbetet ta ställning för kvalitet, vilket innebär arbete med utveckling och exekvering av testmiljöer och testfall. Du kommer också vara en del i arbetet med arkitektur, kodning och felsökning.Vi ser gärna att du har kompetens i LAMP:LinuxApacheMySQLPHPTjänsten är ett heltidsuppdrag med tillträde efter överenskommelse. Du kommer vara anställd av oss på StudentConsulting men uthyrd till Axis. Längden på uppdraget är inledningsberäknat till 12 månader, med goda chanser till förlängning alternativt överrekrytering till Axis. Du kommer att arbeta sedvanliga kontorstider, måndag-fredag2019-12-21Vi söker dig som brinner för test och utveckling samt är examinerad från relevant högskole- eller civilingenjörsutbildning, alternativt YH-utbildning. Vi söker dig som är nyexaminerad såväl som dig som har hunnit samla på dig ett par års erfarenhet. Vi ser gärna att du har arbetat med Scrum och agila metoder. Du behärskar engelska och svenska flytande i tal och skrift, då engelska används flitigt inom branschen.Som person är du noggrann, ödmjuk och öppen. Du är dessutom strukturerad och organiserad, samt motiveras av att ha en ansvarsfull roll där du i team med andra arbetar mot gemensamma mål.Låter detta intressant? Skicka in din ansökan redan idag! Urval och intervjuer sker löpande.Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi rekryterat över 11 000 personer det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.se Varaktighet, arbetstidTillsvidareanställning TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2020-01-03