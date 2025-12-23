Junior mekanikkonstruktör
2025-12-23
UVA LIDKÖPING är en världsledande global leverantör av slipmaskiner med hög precision. Företaget har också en lång och stolt historia och firar nu hela 150 år! Huvudkontoret finns centralt i Lidköping där ungefär 100 anställda bidrar till den fortsatta framgången. Allas roller är lika viktiga och bidrar gemensamt till att UVA LIDKÖPING fortsätter sin resa genom samarbete, produktivitet, precision och kostnadseffektivitet.
Läs mer här: UVA LIDKÖPING - Manufacturer of high precision grinding machines
Utmaningen
Vill du komma till en platt organisation med hög kompetens och goda utvecklingsmöjligheter?Tillsammans med 13 samspelade mekanikkonstruktörer kommer du att fortsätta konstruera högprecisionsmaskiner som kunderna känner sig trygga med. Rollen är dynamisk och bred och ditt arbete är en mycket central del av processen. För att lyckas i rollen tror vi att du uppskattar ett verksamhetsnära samarbete där du bygger långsiktiga och förtroendeingivande relationer med dina kollegor. Med tillverkning på plats har du möjlighet att få se detaljer ute i verkligheten och produktionen ser positivt på din närvaro där det händer.
Du kommer till ett bolag med goda värderingar där alla tillsammans kavlar upp ärmarna för att leverera med hög kvalitet. Rätt person är lika viktigt som rätt kvalifikationer! Vi vill att både du och UVA LIDKÖPING ska få ut mycket av ert samarbete.
Vem är du?
Du gillar att samverka med andra på arbetsplatsen
Som medarbetare är du ansvarstagande och kommunikativ
Du månar om hög kvalitet och effektivitet i din arbetsvardag
Självklart har du en positiv och lösningsorienterad framtoning
Vi tror att du har...
Vilja, driv och ödmjukhet
Utbildning inom maskinkonstruktion eller närliggande områden
Goda språkkunskaper i svenska och engelska
Meriterande om du har...
Konstruerat i Creo eller Inventor
Erfarenhet från liknande roll men du kommer långt med driv och intresse
Varför UVA LIDKÖPING?
Högteknologiskt bolag i internationell miljö
Prestigelös kultur och god sammanhållning
Ljusa och fräscha lokaler mitt i centrum
Placeringsort? Lidköping
Tycker du att det låter intressant? Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag då intervjuer sker löpande och tjänsten kan bli tillsatt innan sista ansökningsdag.Vi ser fram emot få höra mer om hur du vill bidra i rollen! Så ansöker du
