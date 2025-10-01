Junior Marketing & Communications Assistant
2025-10-01
Vi söker en Junior Marketing & Communications Assistant till ett spännande konsultuppdrag inom marknadsföring och kommunikation. Rollen passar dig som är nyfiken, kreativ och vill utvecklas i en internationell miljö med fokus på brand activation och employer branding. Du får arbeta i ett engagerat team, bidra till varumärkesbyggande aktiviteter och utveckla dina kunskaper inom kommunikation och digitala verktyg.Dina arbetsuppgifter
Som Marketing & Communications Assistant kommer du bland annat att:
Stödja utrullningen av en ny varumärkesidentitet i olika kanaler.
Skapa och redigera innehåll för intranät, sociala medier och presentationer.
Bidra med grundläggande grafisk design (t.ex. i Canva eller Adobe).
Koordinera projekt inom branding, employer branding och sponsring.
Ge administrativt stöd, inklusive planering, tidsuppföljning och leveranskontroller.
Samarbeta med interna team för att säkerställa kvalitet, tonalitet och konsistens.
Kvalifikationer
Skall-krav:
Eftergymnasial utbildning inom marknadsföring, kommunikation, PR eller motsvarande - alternativt likvärdig arbetslivserfarenhet.
Mycket goda kunskaper i engelska, både skriftligt och muntligt.
Goda kunskaper i Microsoft Office.
Meriterande:
Erfarenhet av Canva, Adobe eller andra designverktyg.
Kunskap om digitala kanaler och sociala medier.
Grundläggande erfarenhet av videoredigeringsverktyg.
Stort intresse för branding, employer branding och kulturfrågor.
Villkor
Omfattning: Heltid, 40 h/vecka.
Plats: Göteborg.
Start: 12 oktober 2025.
Slut: 17 april 2026.
Anställningsform: Detta är ett konsultuppdrag. Du blir anställd av oss och uthyrd till kund.
Observera att vi arbetar med löpande urval och presentation av kandidater, så vänta inte med att skicka in din ansökan. För att kunna bli aktuell för tjänsten är det viktigt att ditt CV tydligt visar att du uppfyller skall-kraven.
