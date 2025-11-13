junior löneadministratör
2025-11-13
Dina arbetsuppgifter
Är du i början av din karriär inom lön och redo att ta nästa steg? Vi söker en prestigelös och driven junior löneadministratör som vi ger chansen att utvecklas ytterligare i sin yrkesroll. Det är ett löpande konsultuppdrag via oss på Randstad Finance i en större koncern där samarbete och gemensam planering är nyckeln till framgång. Tillsammans med ditt team ansvarar du för den dagliga lönehanteringen och bidrar till att våra processer håller högsta kvalitet.
Dina arbetsuppgifter inkluderar
Löneberedning och utbetalning
Hantering av lönerelaterade ärenden
Genomföra kvalitetskontroller och avstämningar
Arbeta med skatterelaterade uppgifter
Systemrelaterade uppgifter och löpande kvalitetssäkring
Delta i förbättrings- och projektarbete för att utveckla våra arbetssätt
Ansvarsområden
Dina arbetsuppgifter kommer främst röra ärendehanteringssystemet till en början där du lär dig löneroller ärende för ärende. Det är en lightare roll och passar perfekt för dig som är nyexaminerad och nu ska ta dig ut i arbetslivet inom lön. Du ingår i ett större team där du alltid har någon att fråga och avdelningen har tydliga lathundar och instruktioner som du använder dig av för att lösa de ärenden du får in. Till en början förväntas du arbeta på kontoret i Solna mestadels av tiden men ju mer självgående du blir desto mer kommer du erbjudas möjligheten till att jobba hemifrån 1-2 dagar i veckan.
Är du vår nästa kollega? Skicka in din ansökan idag! Vi ser fram emot att höra från dig.Kvalifikationer
Vi letar efter dig som är i början av din karriär och brinner för lönearbete. Du har en påbyggd utbildning inom lön, till exempel från en yrkeshögskola, och har samlat på dig minst 6 månaders arbetslivserfarenhet genom din LIA. Du är en person som trivs i större bolag och uppskattar att samarbeta nära med dina kollegor.
Vi söker som har:
Minst 6 månaders yrkeserfarenhet via LIA-plats
YH-examen från utbildning inriktning lön
Erfarenhet av större lönesystem som SAP eller liknande
Meriterande är erfarenhet av ärendehanteringssystem som Service NowOm företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
