Junior logistik- och leveranskoordinator
Vkdb Sverige AB / Lagerjobb / Sigtuna Visa alla lagerjobb i Sigtuna
2025-12-23
AUTO1 expanderar i Norden - nu söker vi dig som vill vara med och bygga vårt logistiknätverk och bidra till effektiva billeveranser. Vi söker två juniora logistik- och leveranskoordinatorer till vårt nyöppnade logistikcenter, där du får en unik chans att vara med från start och forma arbetet tillsammans med vårt logistikteam!
Om rollen:
Som junior logistik- och leveranskoordinator blir du en central del av vårt Operations-team, där du säkerställer att logistiken och leveranserna flyter smidigt. Rollen kombinerar praktiskt arbete på logistikcentret med administrativa uppgifter och processförbättringar. Du säkerställer att vardagen på logistikcentret fungerar smidigt och att varje bil är redo för nästa steg i transport- och leveransprocessen. Du blir involverad i allt från mottagning och registrering av bilar till planering och datahantering.
Dina ansvarsområden inkluderar bland annat:
Ta emot och hantera inkommande bilar samt kontrollera och säkerställa korrekt registrering i våra system.
Mottagning och registrering av inkommande bilar, inklusive kontroll av skick och dokumentation.
Utlämning och förberedelse för leverans så att varje kund får rätt fordon i rätt tid.
Utföra enklare praktiska uppgifter som däckbyte, start med booster och batteriladdning
Bidra till inventering, utlämning och övrig administration på logistikcentret.
Rollen kräver inga avancerade bilkunskaper, men det är till stor fördel om du har ett starkt intresse och god förståelse för bilar, antingen genom tidigare erfarenhet inom branschen eller som ett privat intresse.
Vi tror att du:
Har ett genuint intresse för bilar och/eller logistiska processer
Är strukturerad och noggrann, med förmåga att hålla ordning på både praktiska och administrativa uppgifter.
Har lätt för att samarbeta med kollegor, kunder och andra team inom organisationen.
Är serviceinriktad och kan hantera både standardärenden och mer komplexa situationer på ett lösningsfokuserat sätt.
Talar svenska och engelska obehindrat
Vi söker dig som är i början av din karriär och gärna har viss erfarenhet från administrativa eller supportrelaterade uppgifter. Erfarenhet av logistik eller arbete med administrativa flöden är meriterande, men inget krav - det viktigaste är ditt intresse, engagemang och vilja att utvecklas i rollen.
Tjänsten är på heltid (40h/vecka) med arbetstider måndag-fredag och innebär tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning. I denna roll utgår du från Arlandastad och arbetar i nära samarbete med både det lokala teamet och vårt Operations-team på huvudkontoret i Alviks Strand.
Vi erbjuder
En spännande roll i ett växande internationellt företag där du får påverka och utveckla logistikprocesser från dag ett. Du blir en del av ett engagerat team med stor möjlighet att utvecklas i din roll och bidra till AUTO1:s fortsatta framgång i Europa.Så ansöker du
Är du redo för din nästa utmaning? Du är varmt välkommen att skicka in din ansökan (CV samt personligt brev) via ansökningsknappen nedan. Vi tar inte emot ansökningar via mejl eller telefon med hänsyn till dataskyddsförordningen (GDPR). Vid frågor vänligen kontakta oss på rekrytering@auto1.com
. Vi sköter urval och intervjuer löpande tills vi har hittat rätt person.
AUTO1 Group har en intern värdegrund som bygger på alla människors lika värde. Alla ansökningar kommer därför att hanteras på ett likvärdigt sätt oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation och ålder.
Are we a match?
If you see challenges as opportunities, this is the place for you. We challenge the highly fragmented market of used cars in Europe and push ourselves to master the daily challenge of offering our customers the best way to sell and buy cars online. Tackling real challenges is our sustainable way to personal development.
Moreover, we are a fast-paced environment. We ensure fast processes towards our customers, while internally the dynamic spirit from early start-up days lives on. We never settle, we challenge and question everything, constantly looking for improvement and new opportunities. As an international team, flat hierarchies and fast decisions are our key ingredients.
Last but not least, something that our employees at AUTO1 know very well is that growth brings constant change - which means that new challenges arise. From starting in 2012 to today, AUTO1 Group is a rare success story of tremendous growth and we don't plan on stopping anytime soon. You will experience a steep learning curve by working on projects at scale and thus having real impact, all while benefiting from the stability of our proven business model. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vkdb Sverige AB
(org.nr 556985-0059)
Pionjärvägen 71, Arlandastad, Stockholms län, Sweden (visa karta
)
195 61 ARLANDASTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Autohero Arlandastad Jobbnummer
9662999