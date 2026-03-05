Junior koncept- och systemingenjör - framtidens flygsystem
Framtiden i Sverige AB / Datajobb / Linköping Visa alla datajobb i Linköping
2026-03-05
Vill du arbeta med avancerad teknikutveckling och bidra till framtidens flygsystem?
Vi söker nu en systemingenjör till en av våra kunder i Linköping - ett teknikintensivt bolag som arbetar i framkant med utveckling av framtida flygplattformar och komplexa system.
Här får du möjlighet att arbeta i tidiga utvecklingsfaser där fokus ligger på att analysera, utforska och forma tekniska lösningar för framtidens system.
Passar dig som vill arbeta utifrån kreativitet och konceptutveckling med teknik i fokus!
Om rollen
Som systemingenjör arbetar du med helhetsperspektivet i komplexa tekniska system. Rollen handlar om att förstå hur olika tekniska funktioner och delsystem samverkar och att bidra till att systemarkitektur och tekniska lösningar fungerar tillsammans.
Arbetet sker i nära samarbete med olika teknikdiscipliner och innebär ofta att du analyserar tekniska frågeställningar, samordnar information från olika experter och bidrar till konceptstudier och tekniska utredningar.
Rollen är bred och erbjuder stora möjligheter att utvecklas inom systemengineering och komplexa tekniska system.Publiceringsdatum2026-03-05Dina arbetsuppgifter
I rollen kan du exempelvis arbeta med att:
• analysera hur olika delsystem fungerar tillsammans i ett större system
• bryta ned övergripande krav till tekniska systemkrav
• genomföra tekniska analyser och konceptstudier
• samordna tekniska insikter från olika specialistområden
• ta fram rapporter och tekniska beslutsunderlag
• bidra till utveckling av arbetssätt och metodik inom systemengineering
Du kommer arbeta i projekt tillsammans med ingenjörer och specialister inom flera olika teknikområden.
Vi söker dig som
• har en ingenjörsutbildning inom exempelvis maskinteknik, elektroteknik, teknisk fysik eller liknande
• har erfarenhet från teknikutveckling eller produktutveckling
• har arbetat i tekniska projekt eller komplexa systemmiljöer
• har ett intresse för systemperspektiv och hur olika tekniska lösningar samverkar
Du behöver kunna kommunicera obehindrat på både svenska och engelska i tal och skrift.
Observera! Denna tjänst ställer krav på svenskt medborgarskap
För att trivas i rollen tror vi att du
• är nyfiken och vill förstå hur komplexa tekniska system fungerar
• har ett analytiskt och strukturerat arbetssätt
• trivs med att samarbeta och diskutera tekniska lösningar med andra
• är kommunikativ och gillar att arbeta i teamFöretaget
Vår kund är ett teknikintensivt företag som arbetar med avancerad systemutveckling i internationella samarbeten. Verksamheten präglas av innovation, teknisk spetskompetens och arbete i tidiga utvecklingsfaser där framtidens tekniska lösningar formas.
Om Framtiden
Framtiden arbetar med både rekrytering och konsultlösningar och är specialiserade på att matcha rätt talanger med rätt företag. Genom oss får du möjlighet att utvecklas i spännande teknikmiljöer och ta nästa steg i din karriär.
Du kommer under en inledande period vara anställd via Framtiden för att därefter ha möjlighet att gå över i anställning hos vår kund.
Övriga villkor:
Ort: Linköping
Tillsvidare/heltid
On site
Start: Enligt överenskommelse
Rekryteringsprocess:
• Telefonintervju
• Intervju
• Personlighet- och GMA-test
• Intervju med vår kund
• Referenstagning
