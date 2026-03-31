Junior Java Cloud Developer
Om uppdraget
Vi söker en junior Java Cloud-utvecklare för vår Volvo!
Om teamet - Mobile ExperienceTeamet är placerat på Lindholmen i Göteborg och fokuserar på kundcentrerade funktioner inom uppkopplade biltjänster. De utvecklar lösningar som omfattar hela stacken för fjärrfunktioner i appen, inklusive funktioner som fjärrstyrd klimatanpassning av bilen via mobiltelefon eller smartwatch, vilket gör att användare kan stiga in i en varm och bekväm bil. De möjliggör också för kunder och tredje parter att interagera med bilarna, till exempel inom smart laddning och flottstyrning.
Vad rollen innebärI denna roll kommer du att vara en del av ett högkvalificerat agilt team som utvecklar molnbaserad programvara. Huvudfokus ligger på att designa, utveckla, testa, driftsätta och underhålla delar av nästa generations molnbaserade backend för fjärrfunktioner kopplade till bilarna. Arbetet innebär nära interaktion med fordon i cloud, med användning av moderna verktyg, mikrotjänster och ny teknik. Du kommer kontinuerligt att ha möjlighet att lära av kollegor, påverka arbetssätt och bidra till att bygga innovativa lösningar.
Det finns även möjlighet att bredda sin kompetens och utforska andra systemområden såsom mobilapplikationer och inbyggda system.
Vem vi sökerDe tror att den ideala kandidaten är i början av sin backendkarriär, med mindre än fem års relevant erfarenhet. Kandidaten bör ha god kommunikativ och analytisk förmåga, ett proaktivt förhållningssätt samt en problemlösande inställning. De söker någon som är flexibel, strukturerad, engagerad, självgående och som kan arbeta både i team och självständigt.
För denna roll är det viktigt att kandidaten behärskar Java-programmering, har erfarenhet av molnbaserad backendutveckling, är nyfiken på att lära sig nya teknologier och prioriterar kvalitet. Flytande engelska (i tal och skrift) krävs, liksom kännedom om verktyg som Git och Jira.
KompetenskravVi ser att du uppfyller samtliga nedanstående obligatoriska krav, och att detta framgår tydligt i ditt CV:Publiceringsdatum2026-03-31Körkortskrav
Flytande i Java
Kunskap om AWS eller Azure
Erfarenhet av Spring Boot och mikrotjänster
Erfarenhet av SQL databaser (e.g., Postgres, Cassandra)
Erfarenhet av Kubernetes
Erfarenhet av Docker
Mervärdeskrav:
Erfarenhet av gRPC eller REST
Erfarenhet av Grafana, PagerDuty
Erfarenhet av Kafka
Erfarenhet av MQTT
Erfarenhet av Postman
UppdragsinformationUppdragsperiod: 13/4 2026 - 12/4 2028
Omfattning: 100%
Placeringsort: Lindholmen, Göteborg Så ansöker du
Skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Samuel Lindahl på samuel.lindahl@kraftsam.se
.
Välkommen med din ansökan!
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
Volvo Kontakt
Talent Acquisition
Samuel Lindahl samuel.lindahl@kraftsam.se
