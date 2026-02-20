Junior IT-tekniker inom Android
Eccera Professionals AB / Supportteknikerjobb / Norrköping
2026-02-20
Vill du arbeta med modern Androidbaserad teknik i en miljö där ditt arbete gör konkret skillnad? Nu söker vi en junior IT-tekniker som vill vara med och utveckla och kvalitetssäkra en viktig digital tjänst som används i hela landet.
Detta är ett kortare uppdrag på plats hos en av våra kunder i Norrköping. Uppdraget är på 100% och startar 9/3 2026 och pågår fram till 1/6 2026.Publiceringsdatum2026-02-20Arbetsuppgifter
I den här rollen arbetar du med att konfigurera, testa och vidareutveckla en Androidbaserad läsplatta som används i olika delar av verksamheten. Du tar fram och uppdaterar konfigurationsprofiler, deltar i pilotprojekt tillsammans med verksamhetsrepresentanter och säkerställer att plattan fungerar för olika behov. Du ansvarar för enklare installation och uppsättning av enheter (enrollment) och stöttar 1st line tekniker i att genomföra detta i större volymer. Du hanterar även backendmjukvaran som styr profiler och säkerhetsinställningar samt bistår tjänsteansvarig i både operativa och mer långsiktiga frågor kring plattformen.Profil
Du är noggrann och nyfiken, med ett starkt intresse för att förstå tekniken på djupet. Du har lätt att sätta dig in i nya system och arbetsmetoder, även om du inte arbetat i just den här typen av roll tidigare. Drivkraft, vilja att lära och ett strukturerat arbetssätt är det som gör att du trivs och kommer till din rätt i uppdraget.Kvalifikationer
Minst 1 års erfarenhet av test av Androidbaserade enheter
Nyligen genomförd utbildning inom IT, systemadministration eller motsvarande
Förmåga att arbeta självständigt med enklare uppgifter
Talar och skriver obehehindrat på svenska och engelska
Är kommunikativ, serviceinriktad och trivs med att hjälpa andraÖvrig information
Vi erbjuder en lön på 22-23 000 kr/månaden för detta uppdrag som alltså pågår fram till 1/6-2026.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vad vi erbjuder
På Eccera får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi sätter stort värde på att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eccera Professionals AB
(org.nr 556718-3693) Kontakt
Emelie Flood Emelie.Flood@eccera.com Jobbnummer
9755855