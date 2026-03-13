Junior IT-supporttekniker
2026-03-13
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Du blir en del av IT-supporten hos en samhällsviktig verksamhet inom energisektorn. I rollen arbetar du med att hantera beställningar, lösa incidenter och ge support via ärendehanteringssystem, telefon och helpdesk. Uppdraget omfattar både installation och felsökning av hård- och mjukvara samt användaradministration i en verksamhetskritisk IT-miljö.
ArbetsuppgifterHantera inkommande ärenden i ärendehanteringssystemet
Säkerställa korrekt information, klassning och prioritering i ärenden
Lösa incidenter enligt SLA och OLA
Installera och felsöka hård- och mjukvara
Agera dispatcher och fördela ärenden till rätt handläggargrupp
Hantera utskick av beställda programvaror
Lägga till och ta bort olika typer av behörigheter
Administrera användarkonton
Dokumentera lösningar och rutiner för kända fel i kunskapsdatabasen
Stötta vid interna och externa livesändningar
KravUtbildning inom IT, till exempel gymnasieutbildning eller yrkeshögskoleutbildning
Minimum ett års arbetslivserfarenhet som IT-supporttekniker
Erfarenhet av behörighetshantering i Active Directory
Erfarenhet av felsökning och installation av klienthårdvara
Erfarenhet av att arbeta med operativsystemet Windows 11 och nätverk i rollen som IT-supporttekniker
Erfarenhet av beställningar och incidenthantering i ServiceNow eller liknande verktyg för ärendehantering
Flytande svenska i tal och skrift
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av beställningar och incidenthantering i ServiceNow
Erfarenhet av att sända bild eller ljud över internet, till exempel streaming eller livesändningarSå ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7386425-1892953". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
111 20 STOCKHOLM
