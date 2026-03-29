Junior IT Service Management Coordinator
Är du en strukturerad person som gillar att få saker att hända, analysera data och arbeta nära verksamheten? Här får du chansen att kliva in i en roll där du blir en nyckelperson i att skapa ordning, struktur och framdrift i en komplex IT-miljö.Publiceringsdatum2026-03-29Om tjänsten
I rollen som IT Project Coordinator kommer du att arbeta nära verksamheten och stötta i att säkerställa att IT-system hålls uppdaterade, säkra och fungerar över tid. Rollen är operativ med stort fokus på samverkan, uppföljning samt stöd och kommunikation kring livscykelhantering (LCM) enligt etablerade processer. Du arbetar nära kundens systemansvariga och är en viktig länk i att säkerställa att arbetet fungerar smidigt och effektivt i praktiken.
Du blir en del av ett team där samarbete, struktur och förbättringsarbete står i fokus, där möjligheten kommer finnas att påverka hur arbetet bedrivs framåt.
Du erbjuds
En varierande och utvecklande roll som både är väldigt operativ och samverkande med stort fokus på uppföljning, stöd och kommunikation.
Möjligheten att utvecklas inom IT-förvaltning och livscykelhantering, för en mer hållbar IT-miljö
En miljö där du får utvecklas inom både teknik, process och analysDina arbetsuppgifter
Rollen syftar till att skapa en mer kontinuerlig, proaktiv och effektiv livscykelhantering (LCM) för operativsystem och PaaS-tjänster. Du kommer att arbeta med uppföljning, analys och rapportering, samt stödja systemansvariga i att efterleva processer för att säkerställa stabil och långsiktig förvaltning.
Ta fram, följa upp och analysera statistik kopplat till livscykelhantering
Sammanställa tydlig och detaljerad rapportering till operativ och taktisk nivå
Delta i SA-nätverk och forum för att informera om status, förändringar och arbetssätt inom livscykelhantering (LCM)
Besvara frågor kring livscykelhantering som inkommer via LCM-utskick och säkerställa att information hålls uppdaterad
Följa upp aktiviteter tillsammans med Systemansvariga och bistå med stöd för förbättrad framdrift
Ge praktiskt stöd till Systemansvariga i LCM-processen och bidra till efterlevnad av arbetssätt
Vi söker dig som
Har eftergymansial utbildning inom IT-projektledning, business analysis, affärsystem, systemvetenskap eller liknande
God förståelse för IT-miljöer, operativsystem och/eller plattformstjänster (PaaS)
Grundläggande förståelse för hur IT-tjänster levereras och följs upp (t.ex. incidenter, ärenden eller supportflöden)
God förmåga att arbeta strukturerat med uppföljning, statistik och rapportering från tidigare roll/roller
Är obehindrad i svenska och engelska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har
Grundläggande kunskap om ITIL eller ITSM-processer som incident-, problem- eller förändringshantering
Erfarenhet av ITSM-verktyg som Jira, ServiceNow, TOPdesk eller liknande
Erfarenhet av rapporteringsverktyg eller enklare dataanalys, exempelvis Excel, Google Sheets eller Power BI
Förståelse för KPI:er och uppföljning av exempelvis SLA eller ledtider
Erfarenhet av att arbeta med livscykeldata, CMDB eller annan systeminformation
Grundläggande förståelse för integrationer/API:er eller hur system samverkar
Tidigare erfarenhet av arbete inom IT-förvaltning eller livscykelhantering
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Hjälpsam
Målmedveten
Social
Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-28 Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "N3VOLV". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
