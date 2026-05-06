Junior Inredare inom hållbar design
2026-05-06
Publiceringsdatum2026-05-06Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd - och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Här får du forma en miljö för en verksamhet som lånar ut sport- och friluftsutrustning kostnadsfritt. Uppdraget handlar om att skapa en funktionell, hållbar och inspirerande inredning där återbruk och cirkulär design är bärande principer. Du arbetar i en miljö där estetik, logistik och vardagsanvändning behöver fungera tillsammans. Lokalen ska stödja utlåning, förvaring, personalytor och förändrade behov över tid.
Du samarbetar nära beställare och projektledare för att ta fram en genomtänkt helhetslösning. Det här är en spännande möjlighet för dig som vill kombinera hållbar design med tydlig samhällsnytta.
ArbetsuppgifterDu tar fram inredningskoncept och helhetslösningar med fokus på återbruk, cirkulär design och praktisk funktion.
Du utvecklar skisser, ritningar eller moodboards som gör idéer tydliga och genomförbara.
Du anpassar befintlig butiksinredning och material till en modern, robust och välkomnande miljö.
Du skapar smarta och flexibla lösningar som är modulära, flyttbara och enkla att ställa om vid förändrade behov.
Du planerar effektiva flöden för verksamhet, logistik, förvaring, kontorsarbetsplatser och personalutrymme.
Du driver arbetet från idé till färdig lösning i nära dialog med beställare och projektledare.
KravYH-utbildning, annan eftergymnasial utbildning inom inredning eller design, eller motsvarande erfarenhet.
Minst 2 års dokumenterad erfarenhet av inredningsuppdrag.
Erfarenhet av att arbeta med återbruk, second hand-material eller cirkulär design.
Erfarenhet av att driva projekt från idé till färdigställande.
Förmåga att ta fram inredningsförslag i form av skisser, ritningar eller moodboards.
Erfarenhet av projekt där befintlig inredning har använts eller anpassats.
God förmåga att samarbeta med projektledare och andra funktioner.
God förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift.
MeriterandeErfarenhet av inredning i offentlig miljö eller ideell verksamhet.
Erfarenhet av projekt med begränsad budget.
Kunskap om hållbara materialval och cirkulära arbetssätt.
Erfarenhet av flexibla lösningar, till exempel möbler på hjul eller modulära system.
Erfarenhet av samverkan med fastighet, drift eller verksamhet.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande - sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-13
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
https://jobs.avaron.se
411 03 GÖTEBORG
