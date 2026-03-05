Junior Inköpsprojektledare
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en junior inköpsprojektledare (delprojektledare) till en inköpsorganisation där du får en central roll i att planera och följa upp inköpsrelaterade aktiviteter i projekt. Målet är att säkerställa att material och tjänster finns på plats i rätt tid, genom tydlig koordinering, prioritering och löpande statuskommunikation till både linje- och projektorganisation. Du arbetar nära funktioner inom inköp samt projekt- och produktionsverksamhet, och har även kontakter med externa leverantörer.
ArbetsuppgifterPlanera och följa upp inköpsstatus inom dina projekt med helhetsfokus på leveranser och framdrift
Ta fram och bereda inköpsunderlag utifrån projektplaner
Samarbeta med inköpare för att identifiera och välja lämpliga leverantörer
Analysera materialtillgänglighet för att minimera störningar i produktionen
Stötta projekten vid anskaffning av material och tjänster med hjälp av olika programvaror
Skapa inköpsanmodan utifrån behov
Vara kontaktyta mellan inköpsavdelningen och andra delar av verksamheten för att säkra effektiva arbetssätt
Vara länken mellan projekt och inköp samt leda och fördela inköpsarbetet utifrån kravställning
Vid behov bidra med rådgivning i avtals- och inköpsrelaterade frågor
Följa upp budget och planering för inköp
KravCa 1-3 års erfarenhet
Proaktivt förhållningssätt och ett strukturerat arbetssätt
Förmåga att hantera en föränderlig vardag med många parallella uppdrag
God förmåga att samarbeta och kommunicera med många olika gränsytor, internt och externt
God problemlösningsförmåga
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeRelevant utbildning inom exempelvis ekonomi och logistik
Goda kunskaper i Excel
Intresse för industriell miljö i kombination med ett administrativt uppdrag
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
