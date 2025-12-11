Junior inköpare - Trollhättan!
Vill du vara med när vi öppnar vår nya station i Trollhättan? Hos ViKöperDinBil får du chansen att ta ett spännande kliv in i bilbranschen! Vi söker dig som är serviceinriktad, gillar att arbeta med människor och vill utvecklas inom en växande bransch. Som junior inköpare och testare av bilar blir du en nyckelperson som sätter prägel på stationen och är delaktig i hela flödet. Hos oss möter du varierande utmaningar, utvecklas inom service och får värdefull erfarenhet - perfekt för dig som är nyfiken på bilar och vill växa tillsammans med oss!
I denna roll kommer du att vara en viktig del av vårt team, där du:
Utvärderar och testar bilar för att säkerställa att vi erbjuder bästa möjliga service till våra kunder.
Fotograferar fordon och ser till att bilder och information är korrekt.
Hjälper till att administrera kontrakt och avtalsprocesser.
Är en kontaktperson mellan stationen, vårt huvudkontor och externa partners.
Ansvarar för logistiken kring ingående och utgående fordon.
Ringer och följer upp med kunder för att säkerställa en hög kundnöjdhet.
Tillsammans med dina kollegor säkerställer att inköpsprocessen på stationen sker på ett effektivt och ansvarsfullt sätt.
Vad vi söker hos dig:
Du trivs i en kundnära roll och vill ge varje kund den bästa möjliga servicen. Du har en professionell framtoning och är en positiv, förtroendeingivande person.
Vi söker dig som har ett grundläggande intresse för bilar och människor, även om du inte har arbetat inom bilbranschen tidigare. Vi kommer lära dig allt du behöver veta!
Du är självgående, nyfiken på att lära dig nya saker och vill utvecklas i en spännande och snabbväxande miljö.
Du har förmågan att ta initiativ och driva ditt arbete framåt, samtidigt som du trivs med att vara en del av ett team.
Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, både muntligt och skriftligt. Datorvana är ett plus.
Du har ett manuellt körkort B.
Vad vi erbjuder dig:
En chans att växa inom bilbranschen.
Du kommer att jobba på en internationell arbetsplats där det finns stora möjligheter att påverka och utvecklas.
Du får stort ansvar och kan sätta din egen prägel på arbetet.
Fast grundlön plus provision, samt bra arbetsvillkor med arbetstider måndag-fredag och varannan lördag.
Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för att inköpsprocesserna på din lokala test- och inköpsstation sköts och hanteras på ett ansvarsfullt sätt samtidigt som du är företagets ansikte utåt gentemot kunderna.
Vilka vi är
AUTO1 Group är Europas ledande digitala plattform för bilbranschen. Vi bygger det bästa sättet att köpa och sälja bilar online. Vårt lokala varumärke, viköperdinbil.se, erbjuder våra kunder det snabbaste och smidigaste sättet att sälja bil på. Vårt varumärke, AUTO1.com, är Europas största B2B-plattform för bilåterförsäljare. Genom vårt varumärke Autohero, använder vi våra erfarenheter till att bygga ett varumärke som erbjuder det den bästa kundupplevelsen när det gäller att köpa bil online. Vi finns just nu på över 30 marknader och hade en omsättning på över 6.3 miljarder euro under 2024.
AUTO1 Group har en intern värdegrund som bygger på alla människors lika värde. Alla ansökningar kommer därför att hanteras på ett likvärdigt sätt oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariant och ålder.
Är du redo för din nästa utmaning? Du är varmt välkommen att skicka in din ansökan (CV samt personligt brev) via ansökningsknappen nedan. Vi tar inte emot ansökningar via mejl eller telefon med hänsyn till dataskyddsförordningen (GDPR). Vid frågor vänligen kontakta oss på rekrytering@auto1.com
. Vi sköter urval och intervjuer löpande tills vi har hittat rätt person.
Are we a match?
If you see challenges as opportunities, this is the place for you. We challenge the highly fragmented market of used cars in Europe and push ourselves to master the daily challenge of offering our customers the best way to sell and buy cars online. Tackling real challenges is our sustainable way to personal development.
Moreover, we are a fast paced environment. We ensure fast processes towards our customers, while internally the dynamic spirit from early start-up days lives on. We never settle, we challenge and question everything, constantly looking for improvement and new opportunities. As an international team, flat hierarchies and fast decisions are our key ingredients.
Last but not least, something that our employees at AUTO1 know very well is that growth brings constant change - which means that new challenges arise. From starting in 2012 to today, AUTO1 Group is a rare success story of tremendous growth and we don't plan on stopping anytime soon. You will experience a steep learning curve by working on projects at scale and thus having real impact, all while benefiting from the stability of our proven business model. Så ansöker du
