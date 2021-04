Junior ingenjör med mjukvaruintresse till Fordonsindustrin! - Framtiden i Sverige AB - Maskiningenjörsjobb i Stockholm

Framtiden i Sverige AB / Maskiningenjörsjobb / Stockholm2021-04-02Vill du få chansen att utvecklas i ett spännande team som utvecklare Hardware In the Loop automatiserade testmiljöer? Vår kund tillhandahåller testplattformen som kommer att göra skillnad för morgondagens fordon!2021-04-02Gruppen du kommer tillhöra är ansvariga för att utveckla och underhålla HIL riggsystem. För att kunna testa bilens programvara utvecklar och bygger dina framtida kollegor toppmoderna HIL-riggar, som genom att lura systemet och dess komponenter till att tro att det körs i ett riktigt fordon med all sin dynamik kan utforma realistiska test!Som modellutvecklare kommer vara en del av teamet System integration som idag består av 6 modellutvecklare och jobbar i nära samarbete med kollegor som hanterar hårdvara och mjukvara. Du kommer bland annat:Utveckla och underhålla modeller som körs i en dynamisk realtidsmiljöUtveckla HIL- miljön till en modulär plattform som kan stödja Scanias projekt- och funktionstillväxtBidra till att gruppens processer förbättras och att avfall eliminerasDu kommer att jobba med inbyggda system för hela fordonet vilket ger dig möjlighet att få kunskap inom system och ny teknik samt ett brett nätverk inom Scania.Vår kund en världsledande leverantör av transportlösningar. År 2018 levererade de 88 000 lastbilar, 8500 bussar samt 12 800 industri- och marinmotorer till sina kunder. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige med filialer i Brasilien och Indien. Ditt team består av 24 kollegor som jobbar antingen i teamet System Integration eller Hardware. Nu ska gruppen växa och letar efter sin nästa talang! Du kommer att i denna tjänst utgå från kontoret i Södertälje men kommer till stor del kunna jobba remote.Skallkrav:Relevant teknisk ingenjörsutbildning på Högskola eller Civilnivå.Engelska i tal och skriftKörkort BKunskaper inom Matlab, Labview eller SimulinkMeriterande:Svenska i tal och skriftKörtkort CTidigare relevant arbetserfarenhetPersonlighet:Du är en person med god kommunikationsförmåga som gillar att driva saker framåt tillsammans med andra.Med en positiv attityd kan du hitta lösningar även om kraven är vaga.Du älskar att lära dig om ny teknik och kombinera det med din erfarenhet och interpersonella färdigheter.Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige samt i Oslo. I denna rekrytering kommer du att bli direktanställd hos vår kund!Start: Omgående eller för dig som tar examen i Juni antingen då eller efter sommarenOmfattning: HeltidArbetstider: 08-17 flexOrt: Södertälje (under vissa tider jobbar man på plats t.ex. testperioder. Annars är det ok att jobba remote).Kontaktperson(er)Lucas Bryggman0722661841Sista dag att ansöka är 2021-05-02Framtiden i Sverige AB5671082